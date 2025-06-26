Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), παράταξη με κυρίαρχη συνιστώσα κουρδική ένοπλη οργάνωση, απέρριψαν χθες Τετάρτη τον ισχυρισμό της συριακής de facto κυβέρνησης κατά τον οποίο οι δράστες της επίθεσης εναντίον εκκλησίας κοντά στη Δαμασκό το σαββατοκύριακο ήταν αλλοδαποί, όχι Σύροι, κι ότι είχαν φύγει από το στρατόπεδο Αλ Χολ (βορειοανατολικά).

Με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι ΣΔΔ απέρριψαν την ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Εσωτερικών στη Δαμασκό, χαρακτηρίζοντάς τη «λαθεμένη» και τονίζοντας πως «δεν βασίζεται σε γεγονότα ούτε πραγματικά περιστατικά».

Το στρατόπεδο Αλ Χολ ελέγχεται από τις ΣΔΔ. Σε αυτό κρατούνται το τρέχον διάστημα κάπου 40.000 άνθρωποι –στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά–, που φέρονται είτε να είναι συγγενείς μελών, ή να ανήκουν στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η επίθεση δυο καμικάζι την Κυριακή εναντίον του ελληνορθόδοξου ναού του Προφήτη Ηλία, νότια της Δαμασκού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 πιστοί και να τραυματιστούν άλλοι 63, σύμφωνα με τις αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως δράστες ήταν αλλοδαποί, μέλη πυρήνα του ISIS, που παρεισέφρησαν στην περιοχή της πρωτεύουσας ερχόμενοι από την ανατολική Συρία. Ανέφερε ακόμη πως προηγουμένως κρατούνταν στο στρατόπεδο Αλ Χολ. Διαβεβαίωσε επιπλέον πως όλα τα μέλη του πυρήνα συνελήφθησαν και ότι κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων και εκρηκτικών.

Οι ΣΔΔ αντέτειναν πως μετά τις ανακοινώσεις αυτές, έκαναν «διεξοδική εξέταση και έρευνα» που δεν επέτρεψε να βρεθεί καμία απόδειξη πως έφυγαν αλλοδαποί από το στρατόπεδο τους τελευταίους μήνες.

«Η έρευνα επιβεβαίωσε πως οι μόνοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν το στρατόπεδο την περίοδο αυτή ήταν Σύροι» και ότι η απελευθέρωσή τους έγινε «κατόπιν αιτημάτων της κυβέρνησης της Δαμασκού», σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους. Αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι Ιρακινοί, που επαναπατρίστηκαν από τις αρχές της Βαγδάτης, κατά την ίδια πηγή.

Στο στρατόπεδο «δεν βρίσκονται ξένοι τρομοκράτες», επέμειναν οι ΣΔΔ.

Η παράταξη αυτή, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ το 2019, επαναβεβαίωσε πως συνεργάζεται με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συρία.

Οι ΣΔΔ κάλεσαν τις νέες αρχές στη Δαμασκό να διενεργήσουν διαφανή και αξιόπιστη έρευνα για την επίθεση και να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματα καθώς «θρηνούμε τα θύματα». «Μόνο προσέγγιση βασισμένη σε γεγονότα», πρόσθεσαν, «μπορεί να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων τραγωδιών».

Ο αριθμός των χριστιανών, που αποτελούσαν άλλοτε το 10% του πληθυσμού της Συρίας, έχει μειωθεί θεαματικά, έπειτα από χρόνια πολέμου και διωγμών. Απομένουν πάντως αρκετοί σε αστικά κέντρα, ιδίως στη Δαμασκό και στο Χαλέπι, σε μικτές κοινότητες.

