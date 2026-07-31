Σε ύψιστη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία λόγω των θυελλωδών ανέμων – Συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών

Σε καθεστώς ύψιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, έπειτα από συνεννόηση με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την ασφαλή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων. Παράλληλα, αυξάνονται οι δυσκολίες και για τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών και την προστασία των πολιτών.



Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες περιφέρειες:

* Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

* Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

* Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Βορείου Αιγαίου

* Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

* Κρήτης

* Δυτικής Ελλάδας

* Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Πηγή: skai.gr

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