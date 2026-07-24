Καθώς το Χονγκ Κονγκ εντείνει την καταστολή, ο Τραμπ χαλαρώνει τη στάση του

O Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαλάρωσε εν μέρει τις κυρώσεις κατά του Χονγκ Κονγκ, οι οποίες είχαν επιβληθεί πριν από έξι χρόνια, στη διάρκεια της σκληρής καταστολής των προσωπικών ελευθεριών και της διαφωνίας στην πόλη. Πρόκειται για μια παράδοξη χρονική στιγμή για να επιβραβευθεί το Χονγκ Κονγκ, μόλις λίγες ημέρες αφότου η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε δύο ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία και συνέλαβε πέντε βιβλιοπώλες επειδή πωλούσαν βιβλία που δεν συμμορφώνονταν με τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι αφήνουν να λήξει η «κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης» που είχε κηρύξει ο Τραμπ το 2020 εξαιτίας του δρακόντειου νόμου εθνικής ασφάλειας που επέβαλε η Κίνα και ο οποίος έθεσε τέλος σε μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην ανήσυχη αυτή πόλη. Η απόφαση καταργεί τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος εννέα προσώπων - κυρίως Κινέζων και αξιωματούχων της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ - οι οποίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την εφαρμογή της καταστολής.

Η κίνηση δεν έφτασε τόσο μακριά όσο ήλπιζαν οι Κινέζοι αξιωματούχοι. Η ανακοίνωση διευκρίνισε ότι ορισμένοι βασικοί περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ, μεταξύ αυτών και το μέτρο που είχε ανακαλέσει το καθεστώς αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ. Αυτό σημαίνει ότι το Χονγκ Κονγκ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η ηπειρωτική Κίνα όσον αφορά τους δασμούς και τους ελέγχους στις εξαγωγές. Πριν η Κίνα περιορίσει την αυτονομία του, το Χονγκ Κονγκ απολάμβανε προνομιακή μεταχείριση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η τελευταία αυτή κίνηση αποτελεί τεχνική τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Η διαγραφή των εννέα προσώπων από τον κατάλογο κυρώσεων, όπως λένε, αφήνει σχεδόν 40 άτομα να παραμένουν σε έναν ξεχωριστό κατάλογο κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Χονγκ Κονγκ, καθώς και πρώην κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας, Τζον Λι. Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι ορισμένες από τις κυρώσεις ήταν αλληλεπικαλυπτόμενες.

Ωστόσο, η Κίνα αντιμετωπίζει την απόφαση ως μια σημαντική χειρονομία καλής θέλησης, χαιρετίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή προσαρμόζουν την πολιτική τους απέναντι στο Χονγκ Κονγκ «προς μια πιο θετική κατεύθυνση».

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο τον Μάιο για σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων. Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Σι στην Ουάσιγκτον για τον Σεπτέμβριο.

Μια αντίστοιχη χειρονομία καλής θέλησης που θα μπορούσε να κάνει η Κίνα, ως αντάλλαγμα για τη χαλάρωση των κυρώσεων, θα ήταν η απελευθέρωση του πρώην εκδότη εφημερίδας του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε άδικα σε 20 χρόνια φυλάκισης, ύστερα από μια προσχηματική δίκη με ανυπόστατες κατηγορίες για στάση και συνεργασία με «ξένες δυνάμεις». Στην ορολογία του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κίνα απελευθέρωσε τον γνωστό πάστορα της υπόγειας Εκκλησίας, Έζρα Τζιν, έπειτα από πιέσεις του Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι ο Σι είναι ικανός να επιδείξει πραγματισμό, αν όχι συμπόνια.

Εάν η χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Χονγκ Κονγκ αποτελεί μέρος μιας παρασκηνιακής διπλωματικής προσπάθειας για την εξασφάλιση αμοιβαίων παραχωρήσεων από την Κίνα, τότε ίσως πρόκειται για ένα βήμα που αξίζει να γίνει. Ωστόσο, τα 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ γνώρισαν την ελευθερία και λαχταρούν την επιστροφή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι υποχρεωμένες να αποδεχθούν τη μοίρα τους.



Πηγή: skai.gr

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