Αραγτσί: «Εμπρηστικό προηγούμενο» η χρήση από τον Τραμπ ιρανικών κεφαλαίων για αποζημιώσεις πλοίων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι η πρόθεση που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χθες Πέμπτη να χρησιμοποιούνται πλέον ιρανικά κεφάλαια δεσμευμένα στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές εμπορικών πλοίων τα οποία υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο, δημιουργεί «εμπρηστικό προηγούμενο».

«Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων (...) δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο», τόνισε ο Αραγτσί μέσω X.

«Όσοι πανηγυρίζουν για τέτοια κεφάλαια ή αποκομίζουν κέρδος από αυτά θα πρέπει να θυμούνται το εξής: από τη στιγμή που οι κυβερνήσεις κανονικοποιούν τη δήμευση, κανενός τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ασφαλή. Το χάος που θα ακολουθήσει δεν θα είναι ούτε ευχάριστο ούτε ειρηνικό», πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Seizing another nation's assets to pay for unrelated future claims is an incendiary precedent.



Those who celebrate or profit from such funds should remember: once governments normalize confiscation, no one's assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 24, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε χθες μέσω Truth Social ότι στο εξής, «όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα λειτουργούσε ο μηχανισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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