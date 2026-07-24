Τραμπ: Οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από τα ιρανικά κεφάλαια

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε πως οι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως επίσημη ανακοίνωση, μέχρι νεωτέρας. Από εδώ και στο εξής όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οι ζημίες αυτές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, αυτή είναι η δίκαιη και ορθή ενέργεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Τα τελευταία 24ωρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, με το Ριάντ να επιβεβαιώνει επίθεση και πυρκαγιά στο ένα από αυτά. Το περιστατικό εντάσσεται στον «ναυτικό αποκλεισμό» που έχουν κηρύξει οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: skai.gr

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