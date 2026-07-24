Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο οι ΗΠΑ εξαντλούν ορισμένους από τους πιο εξελιγμένους πυραύλους αναχαίτισης της αεράμυνας τους και όπλα ακριβείας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προκαλεί νευρικότητα στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ο πόλεμος του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, σύμφωνα με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ που επικαλείται το CBS News. Το θέμα εγείρει ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα της Αμερικής για μια πιθανή σύγκρουση στον Ινδο-Ειρηνικό.
Τα συρρικνούμενα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς έχουν μετατραπεί σε πηγή άγχους για την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, που σταθμίζει τις απαιτήσεις του πολέμου με την Τεχεράνη έναντι της διατήρησης της ετοιμότητας για την αποτροπή άλλων αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διατηρήσουν τον ρυθμό (αναπλήρωσης) με τον οποίο κατανάλωσαν πυρομαχικά ακριβείας στο αρχικό στάδιο της εκστρατείας κατά του Ιράν.
Η αμυντική βιομηχανική βάση δεν είναι εξοπλισμένη για να παράγει πυραύλους αρκετά γρήγορα ώστε να αναπληρώσει τα πυρομαχικά που έχουν εκτοξευθεί ή μεταφερθεί στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τη σύγκρουση, αφήνοντας τα αποθέματα υπό αυξανόμενη πίεση, ενόσω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Μια χώρα-εταίρος υπογράμμισε στο CBS News ότι υπάρχει ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, ιδίως δεδομένης της έντασης των ιρανικών επιθέσεων που πλήττουν το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν έπληξε τις υποδομές του, καταστρέφοντας τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης.
Σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκε ότι υπάρχει οποιαδήποτε κρίση σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών. Παραδέχτηκε ότι ορισμένα πυρομαχικά μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να παραχθούν από άλλα, αλλά επέμεινε: «Έχουμε πολλά από αυτά, κατασκευάζουμε περισσότερα από ποτέ».
Ωστόσο, οι Αμερικανοί διοικητές στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρήση βομβών καθοδηγούμενων με GPS, εξοπλισμένων με κιτ καθοδήγησης JDAM (Joint Direct Attack Munition), καθώς και βομβών μικρής διαμέτρου (SDB) — όπλων ανεμοπορίας ακριβείας που μπορούν να πλήξουν σταθερούς στόχους σε μικρότερες αποστάσεις και να χρησιμοποιηθούν αντί για όπλα μεγάλου βεληνεκούς.
Νωρίτερα στη σύγκρουση, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν συχνά πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, όπως τον JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) και τον πύραυλο προσβολής στόχων εδάφους Tomahawk. Αυτά τα όπλα παραμένουν στο οπλοστάσιο, δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά πλέον χρησιμοποιούνται πιο φειδωλά.
Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αμερικανικές επιδρομές έχουν επικεντρωθεί σε στόχους πιο κοντά στην ακτογραμμή του Ιράν, μειώνοντας την ανάγκη τα αεροσκάφη να διεισδύσουν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος, όπου θα αντιμετώπιζαν πυκνότερα δίκτυα αεράμυνας και μεγαλύτερη απειλή από πυραύλους εδάφους-αέρος.
Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν στο CBS News ότι υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα πυραύλων ATACMS (Army Tactical Missile System), των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το σύστημα HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — έναν εκτοξευτή προσαρμοσμένο σε φορτηγό, ικανό να εκτοξεύει ρουκέτες και πυραύλους ακριβείας.
Οι ανησυχίες σχετικά με ορισμένα αποθέματα πυρομαχικών δεν είναι καινούργιες. Η κυβέρνηση Μπάιντεν καθυστέρησε την παροχή ATACMS στην Ουκρανία εν μέρει επειδή η χρησιμοποίηση των αποθεμάτων θα
μπορούσε να υπονομεύσει την στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ διαθέτουν συγκριτικά πιο επαρκή αποθέματα του συστήματος GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) μικρότερου βεληνεκούς, το οποίο επίσης εκτοξεύεται από τον εκτοξευτή HIMARS, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News, επιτρέποντας στους διοικητές μεγαλύτερη ευελιξία για στόχους εντός της εμβέλειάς του.
Η πιο πιεστική ανησυχία αφορά τους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας, που χρησιμοποιούνται για την προστασία από πυραύλους Κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, αεροσκάφη και φονικά drones, ανέφεραν πολλές πηγές.
Οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει μεγάλους αριθμούς Patriot και THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) για την άμυνα τόσο απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους όσο και σε drones, εξαντλώντας τα αποθέματα ταχύτερα από όσο μπορεί να τα αντικαταστήσει η αμυντική βιομηχανία.
Κατά τη διάρκεια της παύσης της εκεχειρίας, έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) ανέφερε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πύραυλοι Tomahawk και 1.100 JASSM, και ότι το χρονικό διάστημα αντικατάστασής τους άγγιζε σχεδόν τα τέσσερα χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας δέχονται ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι ΗΠΑ εξαντλούν ένα σημαντικό μέρος των προπολεμικών αποθεμάτων τους σε πυραύλους THAAD, SM-3 και Patriot. Αυτά τα όπλα αντιμετωπίζουν χρόνους παραγωγής που φτάνουν έως και τα πέντε χρόνια.
Συνολικά, οι αριθμοί αυτοί υποδηλώνουν ότι το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι απλώς το κόστος, αλλά ο χρόνος. Πολλά από τα όπλα που εκτοξεύονται μέσα σε εβδομάδες ή μήνες δεν μπορούν να αντικατασταθούν πριν από την πάροδο ετών.
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