Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο οι ΗΠΑ εξαντλούν ορισμένους από τους πιο εξελιγμένους πυραύλους αναχαίτισης της αεράμυνας τους και όπλα ακριβείας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προκαλεί νευρικότητα στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ο πόλεμος του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, σύμφωνα με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ που επικαλείται το CBS News. Το θέμα εγείρει ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα της Αμερικής για μια πιθανή σύγκρουση στον Ινδο-Ειρηνικό.



Τα συρρικνούμενα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς έχουν μετατραπεί σε πηγή άγχους για την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, που σταθμίζει τις απαιτήσεις του πολέμου με την Τεχεράνη έναντι της διατήρησης της ετοιμότητας για την αποτροπή άλλων αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διατηρήσουν τον ρυθμό (αναπλήρωσης) με τον οποίο κατανάλωσαν πυρομαχικά ακριβείας στο αρχικό στάδιο της εκστρατείας κατά του Ιράν. Η αμυντική βιομηχανική βάση δεν είναι εξοπλισμένη για να παράγει πυραύλους αρκετά γρήγορα ώστε να αναπληρώσει τα πυρομαχικά που έχουν εκτοξευθεί ή μεταφερθεί στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τη σύγκρουση, αφήνοντας τα αποθέματα υπό αυξανόμενη πίεση, ενόσω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.Σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκε ότι υπάρχει οποιαδήποτε κρίση σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών. Παραδέχτηκε ότι ορισμένα πυρομαχικά μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να παραχθούν από άλλα, αλλά επέμεινε: «Έχουμε πολλά από αυτά, κατασκευάζουμε περισσότερα από ποτέ».Ωστόσο, οι Αμερικανοί διοικητές στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρήση βομβών καθοδηγούμενων με GPS, εξοπλισμένων με κιτ καθοδήγησης JDAM (Joint Direct Attack Munition), καθώς και βομβών μικρής διαμέτρου (SDB) — όπλων ανεμοπορίας ακριβείας που μπορούν να πλήξουν σταθερούς στόχους σε μικρότερες αποστάσεις και να χρησιμοποιηθούν αντί για όπλα μεγάλου βεληνεκούς.Νωρίτερα στη σύγκρουση, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν συχνά πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, όπως τον JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) και τον πύραυλο προσβολής στόχων εδάφους Tomahawk. Αυτά τα όπλα παραμένουν στο οπλοστάσιο, δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά πλέον χρησιμοποιούνται πιο φειδωλά.Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αμερικανικές επιδρομές έχουν επικεντρωθεί σε στόχους πιο κοντά στην ακτογραμμή του Ιράν , μειώνοντας την ανάγκη τα αεροσκάφη να διεισδύσουν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος, όπου θα αντιμετώπιζαν πυκνότερα δίκτυα αεράμυνας και μεγαλύτερη απειλή από πυραύλους εδάφους-αέρος.Οι ανησυχίες σχετικά με ορισμένα αποθέματα πυρομαχικών δεν είναι καινούργιες. Η κυβέρνηση Μπάιντεν καθυστέρησε την παροχή ATACMS στην Ουκρανία εν μέρει επειδή η χρησιμοποίηση των αποθεμάτων θαμπορούσε να υπονομεύσει την στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ.Οι ΗΠΑ διαθέτουν συγκριτικά πιο επαρκή αποθέματα του συστήματος GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) μικρότερου βεληνεκούς, το οποίο επίσης εκτοξεύεται από τον εκτοξευτή HIMARS, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News, επιτρέποντας στους διοικητές μεγαλύτερη ευελιξία για στόχους εντός της εμβέλειάς του.Η πιο πιεστική ανησυχία αφορά τους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας, που χρησιμοποιούνται για την προστασία από πυραύλους Κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, αεροσκάφη και φονικά drones, ανέφεραν πολλές πηγές.Οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει μεγάλους αριθμούς Patriot και THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) για την άμυνα τόσο απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους όσο και σε drones, εξαντλώντας τα αποθέματα ταχύτερα από όσο μπορεί να τα αντικαταστήσει η αμυντική βιομηχανία.

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