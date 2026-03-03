Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να υποκινήσει την απόκτηση πυρηνικής βόμβας όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και σε αραβικές χώρες, προειδοποίησε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η παγκόσμια πυρηνική απειλή οξύνεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν εντεινόμενοι κίνδυνοι ότι η διάδοση των πυρηνικών θα φύγει εκτός ελέγχου. Η Ρωσία θα επιμείνει και θα υποστηρίξει τις αρχές της για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος. Ακόμη δεν έχουμε δει κάποια απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα» επισήμανε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Εάν η απροθυμία του Ιράν να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ήταν ο λόγος για την επιθετικότητα εναντίον του, τότε αυτό «εγείρει ερωτήματα» σχολίασε.

Κρίνοντας από τις δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα πολεμήσουν όσο χρειαστεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τους τελικούς στόχους τους δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Το Κρεμλίνο λέει ότι «ο χρόνος θα δείξει» πώς η κρίση στο Ιράν θα επηρεάσει τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τον βηματισμό των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι «ο χρόνος θα δείξει» δεδομένης της προσοχής που πρέπει να δώσει η Ουάσινγκτον στην κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν στη Μέση Ανατολή, και ότι είναι δύσκολο να συζητηθεί μια πιθανή επόμενη συνάντηση με ουκρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες στο Άμπου Ντάμπι.

