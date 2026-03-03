Μία «Λεωφόρος της Ντροπής» του Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάσημη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλυγουντ, εμφανίστηκε στην πλατεία Farragut της Ουάσινγκτον και έχει γίνει viral.

A "Jeffrey Epstein Walk of Shame" appeared in D.C.'s Farragut Square on March 2.



The trail, likened to that of Hollywood's Walk of Fame, featured names of politicians, billionaires and others reported to be tied to Epstein. https://t.co/O4TEuNvatS pic.twitter.com/H2JN4yuWb0 March 3, 2026

To "Jeffrey Epstein Walk of Shame" αποτελείται από αστέρια όμοια με αυτά στο "Walk of Fame", μόνο που σε αυτά αναγράφονται ονόματα πολιτικών, δισεκατομμυριούχων και άλλων προσωπικοτήτων που αναφέρονται στα αρχεία Έπσταϊν.

Αστέρι με την φωτογραφία τους στη «Λεωφόρος της Ντροπής» έχουν, μεταξύ άλλων η Γκιλέιν Μάξουελ (συνεργός του Έπσταϊν, καταδικασμένη σε 20 χρόνια κάθειρξης) και ο Μπιλ Γκέιτς, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και ο Μπιλ Κλίντον.

Μάλιστα, σε κάθε αστέρι υπάρχει και ένας κωδικός QR που όποιος τον σκανάρει μπορεί να δει τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα αρχεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.