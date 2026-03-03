Λογαριασμός
Τζέφρι Έπσταϊν: "Walk of Shame" στην Ουάσιγκτον – Βίντεο, φωτογραφίες

Η «Λεωφόρος της Ντροπής»- κατά τη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλυγουντ - περιλαμβάνει ονόματα πολιτικών, δισεκατομμυριούχων κ.α που εμπλέκονται στο σκάνδαλο

jeffry epstains walk of shame

Μία «Λεωφόρος της Ντροπής» του Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάσημη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλυγουντ, εμφανίστηκε στην πλατεία Farragut της Ουάσινγκτον και έχει γίνει viral. 

To "Jeffrey Epstein Walk of Shame" αποτελείται από αστέρια όμοια με αυτά στο "Walk of Fame", μόνο που σε αυτά αναγράφονται ονόματα πολιτικών, δισεκατομμυριούχων και άλλων προσωπικοτήτων που αναφέρονται στα αρχεία Έπσταϊν. 

jjefry

Αστέρι με την φωτογραφία τους στη «Λεωφόρος της Ντροπής» έχουν, μεταξύ άλλων η Γκιλέιν Μάξουελ (συνεργός του Έπσταϊν, καταδικασμένη σε 20 χρόνια κάθειρξης) και ο Μπιλ Γκέιτς, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και ο Μπιλ Κλίντον.

jeffry

Μάλιστα, σε κάθε αστέρι υπάρχει και ένας κωδικός QR που όποιος τον σκανάρει μπορεί να δει τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα αρχεία.  
 

Πηγή: skai.gr

