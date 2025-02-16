Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, Κυριακή ότι η σημασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι τώρα η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για ειρήνη και όχι για πόλεμο.

«Είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι τώρα θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσω διαλόγου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον Πάβελ Ζαρούμπιν, δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που καλύπτει τα θέματα του Κρεμλίνου, σε σύντομο βίντεο δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Τώρα θα μιλήσουμε για ειρήνη, όχι για πόλεμο».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των σημερινών συνθηκών, προσθέτοντας ότι οι δυτικές κυρώσεις δεν θα αποτρέψουν τις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ καθώς μπορούν «να αρθούν όσο γρήγορα επιβλήθηκαν».

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επισκεφθεί τη Ρωσία όπια στιγμή θέλει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.