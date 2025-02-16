«Ανίκανη Ευρώπη, υστερία στο Μόναχο»: Επίθεση κατά Ε.Ε. από τον πρόεδρο της Ρωσικής Δούμας

Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας δήλωσε σήμερα ότι τα γεγονότα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη, δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αντιμετωπίζει κρίση.

Οι ΗΠΑ προκάλεσαν σοκ στους Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας ότι η θέση της Ουκρανίας δεν είναι στο ΝΑΤΟ, ότι η επιστροφή στα προ του 2014 ουκρανικά σύνορα είναι μη ρεαλιστική και ότι η Ευρώπη δεν θα είναι στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σε ανάρτηση στο Telegram με τίτλο «Υστερία στο Μόναχο», ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ έχει να κατηγορήσει μόνο τον εαυτόν της για τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

«Οι συλλογικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπούνται από τους ηγέτες τους, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο, έχει δείξει την ανικανότητα και την ανεπάρκειά τους», δήλωσε ο Βολόντιν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με ενόχληση στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, που εξαπέλυσε επίθεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την λογοκρισία, όπως τη χαρακτήρισε, της ελεύθερης έκφρασης και των πολιτικών τους αντιπάλων.

Η Ευρώπη, δήλωσε ο Βολόντιν, αντιμετωπίζει κρίση, αλλά η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. «Μπορούμε να μιλήσουμε για διαμάχες και φαινόμενα κρίσης που θα συνοδευόσουν αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Βολόντιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.