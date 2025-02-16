Επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Οικονομικών στη Σαουδική Αραβία ενόψει των συνομιλιών Ρωσίας-ΗΠΑ

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ επισκέφθηκε σήμερα τη Σαουδική Αραβία ενόψει των συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ στο βασίλειο που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σιλουάνοφ απηύθυνε ομιλία σε συνέδριο για τις οικονομίες αναδυόμενων αγορών, που διοργανώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Οικονομικών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία τις ερχόμενες ημέρες για να ξεκινήσουν συνομιλίες με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσαν χθες ένας Αμερικανός βουλευτής και μια πηγή με γνώση των σχεδίων αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

