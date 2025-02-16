Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμάκωσαν απότομα τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία χθες, Σάββατο, και οι βασικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε περιοχές κοντά στο Ποκρόβσκ, σημαντικό κόμβο επιμελητείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν προς το Ποκρόβσκ εδώ και εβδομάδες στο πλαίσιο της σταθερής τους προέλασης στην περιφέρεια Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας σειρά χωριών στην περιοχή.

Ο στρατός δήλωσε ότι σημειώθηκαν 261 στρατιωτικές συγκρούσεις τις τελευταίες 24 ώρες, συγκριτικά με μόλις περίπου 100 τις προηγούμενες ημέρες. Σχεδόν το ένα τρίτο όλων των μαχών επικεντρώθηκε σε περιοχές κοντά στο Ποκρόβσκ.

Ζημιές σε υποδομές και σπίτια

Από τις νυχτερινές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις τουλάχιστον ένας τραυματίστηκε ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο υποδομών στην πόλη Μικολάιφ, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά σε κτίριο του Μικολάιφ κατασβέστηκε γρήγορα, δήλωσε ο Βιτάλι Κιμ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Μικολάιφ σε ανάρτηση μέσω Telegram. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι είδους υποδομές επλήγησαν.

Πέντε πολυκατοικίες και αρκετά καταστήματα και χώροι γραφείων υπέστησαν ζημιές λόγω της πτώσης θραυσμάτων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πρόσθεσε ο Κιμ.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές σε ρωσική αεροπορική επίθεση, όπως ανέφερε μέσω Telegram η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το πλήρες μέγεθος της νυχτερινής επίθεσης στην Ουκρανία δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο. Δεν υπήρχαν άμεσα σχόλια από τη ρωσική πλευρά.

