Κρεμλίνο: Παρακολουθούμε την πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ότι οι στρατιωτικοί ειδικοί της Ρωσίας παρακολουθούν την πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ουκρανία θα παράσχουν τα δεδομένα στόχευσης για την εκτόξευση τέτοιων πυραύλων.

Για τις εκλογές στη Μολδαβία

Σχετικά με τις εκλογές της Μολδαβίας, το Κρεμλίνο κατηγόρησε τις αρχές της χώρας ότι εμπόδισαν εκατοντάδες χιλιάδες Μολδαβούς που ζουν στη Ρωσία να ψηφίσουν στις εκλογές της Κυριακής, παρέχοντας μόνο δύο εκλογικά τμήματα για τη μεγάλη διασπορά.

Το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί του ρωσόφωνου αντιπάλου του στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Ερωτηθείς εάν η Μόσχα αναγνωρίζει τα αποτελέσματα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στη Μολδαβία είχαν μιλήσει για παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

