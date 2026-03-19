Το Κρεμλίνο καταδίκασε την Πέμπτη αυτό που αποκάλεσε εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου της Gazprom που εξυπηρετούν δύο μεγάλους αγωγούς, λέγοντας ότι τέτοια περιστατικά απειλούν κρίσιμες υποδομές και διεθνείς ενεργειακές οδούς.

Η Gazprom ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις σε τρεις σταθμούς συμπίεσης που υποστηρίζουν τους αγωγούς TurkStream και Blue Stream αυξήθηκαν σε συχνότητα αυτή την εβδομάδα, αλλά όλες αποκρούστηκαν.

Οι δύο αγωγοί μεταφέρουν ρωσικό αέριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία, από την οποία ένα μέρος του διοχετεύεται σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Σερβίας.

Αποτελούν τις τελευταίες εναπομείνασες διαδρομές αγωγών της Ρωσίας που εξυπηρετούν την Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετούς σύγκρουσης στοχεύει ρωσικές ενεργειακές υποδομές ως μέσο υπονόμευσης της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας και μείωσης των εσόδων της.

Η Ρωσία έχει επίσης σφυροκοπήσει ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού της δικτύου, διακόπτοντας συχνά την παροχή ρεύματος και θέρμανσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι τελευταίες ουκρανικές επιθέσεις δημιούργησαν μια πρόσθετη απειλή για τις ενεργειακές αγορές σε μια περίοδο «ακραίας αποσταθεροποίησης» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο στρατός μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξαλείψει αυτή την απειλή. Αλλά πρόκειται για απειλή κατά κρίσιμων υποδομών. Είναι μια απειλή για τις διεθνείς ενεργειακές οδούς», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Και σε μια εποχή που οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές αισθάνονται, για να το θέσω επιεικώς, ανησυχία, τέτοιες ανεύθυνες και απερίσκεπτες ενέργειες από το καθεστώς του Κιέβου είναι ικανές να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.