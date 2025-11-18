Ένας άνδρας περίπου 30 ετών μαχαιρώθηκε θανάσιμα την Τρίτη σε τρομοκρατική επίθεση στον κόμβο Gush Etzion στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το ισραηλινό ΕΚΑΒ (Magen David Adom – MDA).

Η MDA αναφέρει ότι μεταφέρει τρία άλλα θύματα σε νοσοκομεία στην Ιερουσαλήμ - μια γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και έναν άνδρα περίπου 30 ετών και ένα 15χρονο αγόρι που δεν κινδυνεύουν.

Ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στον κόμβο Gush Etzion στη Δυτική Όχθη φαίνεται ότι χτυπήθηκε κατά λάθος από πυρά ισραηλινών στρατιωτών.

Το Νοσοκομείο Hadassah Ein Kerem αναφέρει ότι η γυναίκα, 55 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς στο κάτω μέρος του σώματός της.

Οι δύο τρομοκράτες προσπάθησαν αρχικά να ρίξουν το όχημά τους πάνω σε πεζούς στη διασταύρωση, πριν βγει ένας και μαχαιρώσει τα θύματα.

Και οι δύο τρομοκράτες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν επί τόπου από στρατιώτες των IDF.

Πολλά εκρηκτικά εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που ανήκε στους τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση αναφέρει ο στρατός.

Οι IDF αναφέρουν ότι πολλά στρατεύματα μπλοκάρουν τώρα δρόμους, περικυκλώνουν κοντινά παλαιστινιακά χωριά και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

