Άδεια χρήσης βρετανικών πυραύλων από το Κίεβο ζητούν οι Τόρις - Νέο σχέδιο Ζελένσκι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ελπίδα ότι η βρετανική κυβέρνηση υπό τον Κιρ Στάρμερ θα ακολουθήσει την κίνηση Μπάιντεν και θα δώσει επισήμως στους Ουκρανούς την άδεια χρήσης βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, εξέφρασαν οι Συντηρητικοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο σκιώδης υπουργός Άμυνας Τζέιμς Κάρτλιτζ δήλωσε το πρωί πως ελπίζει η αμερικανική απόφαση «να οδηγήσει την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο».

Σχολίασε: «Θεωρώ ότι είναι σημαντική απόφαση. Και ελπίζω πως είναι ένας προάγγελος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει πλήρη αυτονομία ως προς τη χρήση των Storm Shadow».

Οι πληροφορίες του προηγούμενου διαστήματος ανέφεραν πως ο κ. Στάρμερ, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, πίεζαν τον πρόεδρο Μπάιντεν να επιτρέψει τη χρήση των βρετανογαλλικών πυραύλων Storm Shadow για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικρατείας από τους Ουκρανούς.

Η αμερικανική συναίνεση απαιτείται, μεταξύ άλλων, διότι οι Storm Shadow βασίζονται σε αμερικανικά χαρτογραφικά δεδομένα για το ακριβές πλήγμα στόχων.

Εν πτήση προς το Ρίο ντε Τζανέιρο για τη σύνοδο του G20 την Κυριακή, ο Κιρ Στάρμερ είπε πως η Ουκρανία θα βρίσκεται «στην κορυφή της ατζέντας» και πρόσθεσε πως «δεν σχεδιάζει» να συνομιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο Πούτιν όπως έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς.

Χαρακτήρισε την εμπλοκή στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα στον πόλεμο στο πλευρό των Ρώσων ως εξέλιξη με «σοβαρές επιπλοκές» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και συμπλήρωσε ότι οι ηγέτες πρέπει να προσφέρουν πλήρη στήριξη στην Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

Εξάλλου, οι Sunday Times μετέδωσαν από το Κίεβο πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παρουσιάσει εντός της εβδομάδας στους Ουκρανούς πολίτες ένα «σχέδιο αντίστασης» δέκα σημείων, σε μια προσπάθεια να ανυψώσει το ηθικό της χώρας του που έχει υποστεί πλήγμα μετά από την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε πριν από την εξέλιξη με τους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, κάνει λόγο για ένα σχέδιο περί ενεργοποίησης της ουκρανικής οικονομίας και τόνωσης του δημοσίου αισθήματος εν μέσω φόβων για εξασθένιση της βοήθειας από τη Δύση.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο θα περιγράφει την έμφαση στις επενδύσεις στη βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στον επερχόμενο ψυχρό χειμώνα.

Πηγή: skai.gr

