Στη σοβιετική εποχή, οι δυτικοί παρατηρητές συνήθιζαν να εξετάζουν προσεκτικά τα βίντεο από κρατικές τελετές, όπως οι στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, προσπαθώντας να μάθουν περισσότερα για την ιεραρχία στο Κρεμλίνο.

Ποιος στεκόταν πιο κοντά στον ηγέτη; Τι έδειχνε η γλώσσα του σώματος; Ποιοι αξιωματούχοι βρίσκονταν σε εύνοια και ποιοι είχαν περιπέσει σε δυσμένεια;

Η πρακτική αυτή φαίνεται πως δεν έχει αλλάξει και πολύ στη μετασοβιετική εποχή.

Το υλικό που μελετούν τώρα οι σύγχρονοι «κρεμλινολόγοι» προέρχεται από την κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη, κατά την οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τους κορυφαίους αξιωματούχους του να αρχίσουν να ετοιμάζουν προτάσεις για μια πιθανή δοκιμή πυρηνικών όπλων.

Ήταν μια σημαντική στιγμή και θα περίμενε κανείς ότι θα την παρακολουθούσαν όλοι οι στενοί και έμπιστοι συνεργάτες του Πούτιν. Όμως, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, απουσίαζε. Ήταν το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν παρευρέθηκε, σχολιάζει το skynews.

Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν «συντονισμένη».

Αυτό το περιστατικό και μόνο θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει απορίες.

Όταν όμως συνδυάζεται και με την απόφαση να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επερχόμενη σύνοδο της G20 ένας κατώτερος αξιωματούχος -ρόλο που τα τελευταία χρόνια αναλάμβανε ο Λαβρόφ- τότε αρχίζουν να γεννώνται ερωτήματα. Και το βασικότερο ερώτημα είναι μήπως ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας έχει παραγκωνιστεί.

Το ζήτημα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να προβεί σε διάψευση. Ωστόσο, αυτό ελάχιστα συνέβαλε στο να καμφθούν οι εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια της ρωσικής ηγεσίας.

Οι φήμες για ρήξη εντός του ρωσικού επιτελείου εντάθηκαν μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, ύστερα από τηλεφωνικό καβγά μεταξύ του Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να «παγώσει» τη σύνοδο.

Διπλωματικές πηγές εξέφραζαν στο skynews την πεποίθηση ότι ο Λαβρόφ είτε έκανε σοβαρό λάθος είτε παρεξέκλινε της γραμμής που του είχε δοθεί. Είτε από ατύχημα είτε εκ προθέσεως, η διπλωματική του τακτική (ή η απουσία αυτής) τορπίλισε τη σύνοδο και φάνηκε να καθυστερεί την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Εικάζεται και συμπεραίνεται ότι αυτό θα εξόργισε τον Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, όχι μόνο για το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Ίσως -και ακόμη πιο σημαντικό- ο Πούτιν εκτίμησε ότι το επεισόδιο Λαβρόφ - Ρούμπιο τον έκανε να φαίνεται αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που ανέχεται να τον υπονομεύουν.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου, σχολιάζει το skynews, θα θυμούνται τον «χρυσό κανόνα» του σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη διαχείριση ομάδων: ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο και η αφοσίωση είναι για εκείνον ύψιστης σημασίας.

Αν ο Λαβρόφ έχει πράγματι παραγκωνιστεί, θα πρόκειται αναμφίβολα για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Ο 75χρονος υπήρξε το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας για πάνω από δύο δεκαετίες και, ουσιαστικά, το δεξί χέρι του Πούτιν στο μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησής του.

Γνωστός για το τραχύ του ύφος και τις καυστικές του ατάκες, ο Λαβρόφ υπήρξε επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, εμφανίστηκε φορώντας ένα φούτερ με τα αρχικά «CCCP», δηλαδή της πρώην ΕΣΣΔ. Το μήνυμα ήταν προφανές: Η Ουκρανία εξακολουθεί να ανήκει στη Μόσχα.

Ο Λαβρόφ είναι διπλωμάτης τεράστιου βεληνεκούς και είναι γνωστό ότι δεν μασάει τα λόγια του. Όμως μήπως η αδιάλλακτη στάση του, τελικά, τού στοίχισε;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.