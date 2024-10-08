Καθώς ο κορωνοϊός εξαπλωνόταν στον κόσμο το 2020, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες αντιμετώπιζαν έλλειψη τεστ για την ανίχνευση της ασθένειας, ο τότε Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε κρυφά τεστ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για προσωπική του χρήση.

Ο Πούτιν, τρομοκρατημένος από τον ιό, δέχτηκε τις προμήθειες, αλλά κατέβαλε προσπάθειες για να αποτρέψει τις πολιτικές επιπτώσεις - όχι για τον ίδιο, αλλά για τον Αμερικανό ομόλογό του. Προειδοποίησε τον Τραμπ να μην αποκαλύψει ότι είχε στείλει ιατρικό εξοπλισμό στη Μόσχα, σύμφωνα με νέο βιβλίο του Μπομπ Γούντγουορντ, αναφέρει η Washington Post.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με το βιβλίο, είπε στον Τραμπ: «Δεν θέλω να το πεις σε κανέναν γιατί οι άνθρωποι θα θυμώσουν μαζί σου, όχι εγώ».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται να διατηρείται, αναφέρει ο Γούντγουορντ, κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία του Τραμπ για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και ο Πούτιν συνεχίζει την επίθεσή του στην Ουκρανία.

Στις αρχές του 2024, ο πρώην πρόεδρος διέταξε έναν βοηθό να φύγει από το γραφείο του στο Μαρ-α- Λάγκο, την κατοικία του στη Φλόριντα, ώστε να μπορέσει να κάνει ένα ιδιωτικό τηλεφώνημα στον Ρώσο ηγέτη, σύμφωνα με τον Γούντγουορντ.

Το βιβλίο δεν περιγράφει τι συζήτησαν οι δύο άνδρες με έναν αξιωματούχο της εκστρατείας του Τραμπ να αμφισβητεί την επαφή. Ωστόσο, ο βοηθός του Τραμπ που επικαλείται το βιβλίο ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος μπορεί να μίλησε με τον Πούτιν έως και επτά φορές από τότε που ο Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο το 2021.



Πηγή: skai.gr

