Ο Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος είχε καταδικασθεί από τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο όπλων και είχε απελευθερωθεί το 2022 με μια ανταλλαγή κρατουμένων, δήλωσε σήμερα ότι δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει στην πώληση όπλων στους Χούθι της Υεμένης, είναι ψεύτικη είδηση, ανέφερε η εφημερίδα RBC.

Σύμφωνα με τη RBC, ο Μπουτ δήλωσε πως το κομμάτι φαίνεται ότι δημοσιεύθηκε ώστε να συμπέσει με τα σημερινά γενέθλια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έπλεξε επίσης το εγκώμιο των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι γι' αυτά που χαρακτήρισε στρατιωτικά επιτεύγματά τους.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το εν λόγω δημοσίευμα της WSJ μοιάζει να είναι ψεύτικη είδηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα τείνει να εντάξει το δημοσίευμα «στην κατηγορία των ψευδών ειδήσεων».

