Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επί του παρόντος δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τις τελευταίες μέρες την αυξανόμενη απογοήτευσή του για τον Πούτιν, προειδοποιώντας την Τρίτη τον Ρώσο ηγέτη ότι «παίζει με τη φωτιά» με το να αρνείται να αρχίσει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με το Κίεβο, καθώς οι δυνάμεις του έχουν κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Το Κρεμλίνο απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέτει ως προτεραιότητα τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας απ οτιδήποτε άλλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

