Σε διευκρινίσεις σχετικά με την αμφίσημη δήλωση που έκανε προ ημερών - ότι «δεν τον απασχολεί το θέμα της υποψηφιότητάς» του στις επόμενες εκλογές - προέβη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι «όπως σήμερα, έτσι και αύριο θα ακούσουμε το έθνος μας και θα χαράξουμε την πορεία μας προς την κατεύθυνση που (αυτό) θα μας υποδείξει».

Ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η προωθούμενη από τον ίδιο συνταγματική αναθεώρηση, που θα του επιτρέψει μεταξύ άλλων και να διεκδικήσει μία νέα προεδρική θητεία, δεν αφορά τη δική του υποψηφιότητα αλλά είναι ένα έργο που αφορά το σύνολο τουρκικού λαού.

«Θέλουμε το νέο σύνταγμα όχι για τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά για τα 86 εκατομμύρια (πολιτών μας). Αυτό είναι το μέλημά μας. Η αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, μας κατηγορεί συνεχώς λέγοντας ότι "θέλει ένα νέο σύνταγμα για να ανοίξει τον δρόμο στον εαυτό του". Οφείλω να πω ότι αυτό είναι σίγουρα μια παγίδα. Έχουμε επίγνωση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά το μέλλον της Τουρκίας. Κάνουμε τα βήματά μας αναλόγως» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε: «Το έθνος μας με έκανε δήμαρχο, πρωθυπουργό και πρόεδρο. Όπου το έθνος μας με καλούσε, ήμουν εκεί. Ενεργώ με την ίδια ευαισθησία και σήμερα. Το πρόβλημά μου δεν ήταν ποτέ τα αξιώματα, οι καρέκλες και οι τίτλοι. Έχω μόνο έναν στόχο και αυτός είναι να προσφέρω στο αγαπημένο μας έθνος τις υπηρεσίες που του αξίζουν και να οικοδομήσω μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία. Έχω μπει σε κάθε αγώνα έχοντας μόνο εμπιστοσύνη στο έθνος μας. Όπως σήμερα έτσι και αύριο, θα ακούσω ξανά το έθνος μας και θα χαράξω την πορεία μας προς την κατεύθυνση που (αυτό) θα μας υποδείξει».

Η δήλωσή του αυτή ερμηνεύεται ότι ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει πρόεδρος και μετά το 2028.

Σε συχνές δηλώσεις που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές προβαίνει εδώ και μήνες ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, στο τοπικό συνέδριο του κόμματος στην επαρχία Ούρφα, προ μηνών είχε μια στιχομυθία με τον διάσημο στην Τουρκία λαϊκό τραγουδιστή, Ιμπσαχήμ Τατλίσες, ο οποίος ρώτησε τον Ερντογάν αν θα είναι «παρών την προσεχή περίοδο για την προεδρία της Δημοκρατίας» με τον Τούρκο πρόεδρο να απαντάει: «Αν θα είσαι εσύ, θα είμαι». Εκεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αφήσει για πρώτη φορά δημοσίως να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος για νέα προεδρική θητεία στις εκλογές του 2028.

Η Λαϊκή Συμμαχία του Ερντογάν δεν έχει την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση για να προωθήσει συνταγματικές αλλαγές, που μεταξύ άλλων θα επέτρεπαν στον Τούρκο πρόεδρο να είναι εκ νέου υποψήφιος. Το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), το τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Τουρκίας, θα μπορούσε να συνδράμει αν του προσφερθούν τα κατάλληλα κίνητρα. Η επίλυση του Κουρδικού -ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο ο Ερντογάν ονομάζει «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»- και η βελτίωση των συνθηκών κράτησης του ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν είναι ένα τέτοιο κίνητρο.

