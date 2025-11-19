Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε τέσσερις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Τετάρτη σε μια περιοχή της Γάζας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο, όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο προάστιο Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, δύο στο προάστιο Σετζάια στα ανατολικά και οι υπόλοιποι σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στο Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, αφού μέλη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατιωτών της, παραβιάζοντας την εκεχειρία που έχει κηρυχθεί εδώ και σχεδόν έξι εβδομάδες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από ισραηλινές δυνάμεις.

Τα επανειλημμένα περιστατικά πυροβολισμών έχουν καταδείξει το πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία. Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν ανταλλάξει κατηγορίες για αυτό που και οι δύο αποκαλούν παραβιάσεις της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Και οι τρεις επιθέσεις ήταν πολύ πέρα ​​από μια συμφωνημένη νοητή «κίτρινη γραμμή» που χωρίζει τις περιοχές υπό ισραηλινό και παλαιστινιακό έλεγχο, σύμφωνα με γιατρούς, μάρτυρες και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση στο Ζεϊτούν έγινε σε κτίριο που ανήκει στις μουσουλμανικές θρησκευτικές αρχές και η επίθεση στη Χαν Γιουνίς σε κλαμπ που διοικείται από τον ΟΗΕ, τα οποία στεγάζουν εκτοπισμένες οικογένειες.

Η εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου στον διετή πόλεμο της Γάζας έχει εκτονώσει τη σύγκρουση, επιτρέποντας σε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στα ερείπια της Γάζας. Το Ισραήλ έχει αποσύρει τα στρατεύματά του από τις θέσεις της πόλης και οι ροές βοήθειας έχουν αυξηθεί.

Ωστόσο, η βία δεν έχει σταματήσει εντελώς. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 305 ανθρώπους σε επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν οι μισοί από αυτούς σε μία ημέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ ανταπέδωσε σε μια επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.