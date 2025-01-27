Κρεμλίνο: Δεν έχουμε λάβει ακόμα μήνυμα από τις ΗΠΑ για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ - Παραμένουμε έτοιμοι για την οργάνωσή της

Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι δεν έχει λάβει ακόμη κανένα μήνυμα από τις ΗΠΑ σχετικά με τη διοργάνωση μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παραμένει έτοιμο να οργανώσει μια τέτοια συνάντηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι φαίνεται ότι απαιτείται «ορισμένο χρονικό διάστημα» προτού πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είπε επίσης ότι η Ρωσία κατανοεί ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ίδιος και ο Τραμπ θα πρέπει να συναντηθούν για να μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τιμές της ενέργειας, θέματα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επισημάνει κατά τις πρώτες ημέρες της νέας του διακυβέρνησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.