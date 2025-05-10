Λογαριασμός
Καταλονία: 160.000 άνθρωποι καλούνται να παραμείνουν σπίτια τους λόγω τοξικού νέφους χλωρίου (video)

Οι κοινότητες που έχουν επηρεαστεί βρίσκονται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ισπανίας, μεταξύ της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα

Ισπανία

Οι αρχές της Ισπανίας ζήτησαν από περισσότερους από 160.000 ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε πέντε περιοχές της Καταλονίας να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους λόγω του τοξικού νέφους που έχει προκληθεί από πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανικό χώρο αποθήκευσης.

«Αν βρίσκεται στην περιοχή που έχει επηρεαστεί, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας ή τον χώρο εργασίας σας», έγραψε η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες που έχουν επηρεαστεί βρίσκονται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ισπανίας, μεταξύ της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα.

Προς το παρόν «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», επεσήμανε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε βιομηχανικό χώρο αποθήκευσης, στο οποίο βρίσκονταν προϊόντα πισίνας, στην κοινότητα Βιλανόβα ι λα Γκέλτρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί τοξικό νέφος χλωρίου, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Σήμερα το πρωί η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, όμως πυροσβέστες συνεχίζουν να «παρακολουθούν το τοξικό νέφος που προκλήθηκε για να ελέγξουν την εξέλιξή του και τα επίπεδα τοξικότητάς του».

«Το χλώριο παίρνει σπάνια φωτιά, αλλά όταν καίγεται είναι πολύ δύσκολο να σβήσει», δήλωσε ο Χόρχε Βινιουάλες Αλόνσο ιδιοκτήτης του βιομηχανικού χώρου αποθήκευσης μιλώντας στο ραδιόφωνο.

