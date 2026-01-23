Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών μετά από αστυνομική επιχείρηση μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Η ICE διεξάγει επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Μινεσότα, στο πλαίσιο της οποίας σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, από πράκτορα της υπηρεσίας στις 7 Ιανουαρίου, γεγονός που έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή.

Ο Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε τη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και δήλωσε ότι επιθυμεί να "ρίξει τη θερμοκρασία" στην πόλη, παρά τις επικρίσεις που δέχεται από τη δημοκρατική αντιπολίτευση για την υπεράσπιση του αστυνομικού που ευθύνεται για τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ομοσπονδιακές αρχές έχουν υπό κράτηση ένα αγόρι πέντε ετών, έπειτα από επιχείρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη. Παράλληλα, τόνισε την πρόθεσή του να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη μετά το κύμα έντασης που ακολούθησε τη φονική επέμβαση της αστυνομίας.

Το τελευταίο διάστημα, η ICE πραγματοποιεί ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Μινεσότα. Κατά τη διάρκειά τους, σημειώθηκε η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, μιας 37χρονης Αμερικανίδας, όταν αστυνομικός της υπηρεσίας την πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου. Το περιστατικό προκάλεσε κύματα αγανάκτησης και ενέτεινε τις κοινωνικές αντιδράσεις στην περιοχή.

Εν μέσω πιέσεων από τη δημοκρατική αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί τον Βανς ότι υποστήριξε επιθετικά τον εμπλεκόμενο αστυνομικό, ο αντιπρόεδρος επισκέφθηκε τη Μινεάπολη για να συναντηθεί με τους πράκτορες της ICE και να επιχειρήσει, όπως δήλωσε, να «ρίξει τη θερμοκρασία» της κατάστασης.

Το περιστατικό με το 5χρονο αγόρι

Η υπόθεση της κράτησης του αγοριού ήρθε στο προσκήνιο όταν αμερικανικά Μέσα δημοσίευσαν φωτογραφία του, αναφέροντας πως μεταφέρθηκε από την ICE σε κέντρο κράτησης στο Τέξας. Στη φωτογραφία, που ανήκει στο σχολείο του, το παιδί εμφανίζεται σκυθρωπό, με μπλε σκούφο στολισμένο με λευκά αυτιά λαγού και σακίδιο πλάτης, ενώ στο φόντο διακρίνεται ένας αστυνομικός.

Η εικόνα γρήγορα διαδόθηκε στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και νέο κύμα δημόσιας συζήτησης για τις πρακτικές της ICE.

Ο κ. Βανς διευκρίνισε ότι η υπηρεσία ανέλαβε τη φροντίδα του παιδιού αφού ο πατέρας του, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράτυπο μετανάστη, διέφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Μονολόγησα ‘ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;’» Συμπλήρωσε ωστόσο ότι άλλαξε άποψη. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;»

Εντάσεις, διαδηλώσεις και συλλήψεις

Σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων, η πολιτεία Μινεσότα δοκιμάζεται από διαδηλώσεις και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Ο Βανς επέρριψε ευθύνες για τα επεισόδια στη μη συνεργασία των τοπικών και πολιτειακών αρχών, σημειώνοντας πως μόνο η συντονισμένη δράση μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων.

Την Κυριακή, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε εκκλησία της πρωτεύουσας Σεντ Πολ, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο υποδιευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ήταν ο πάστορας. Τρεις διαδηλωτές, ανάμεσά τους η γνωστή δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι «παρακώλυσαν» την άσκηση της θρησκείας των πιστών.

Η Άρμστρονγκ, μιλώντας στο CNN, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να μετατρέψει μια ειρηνική, μη βίαιη διαδήλωση σε έγκλημα».

Παράλληλα, βίντεο από τα γεγονότα πυροδότησαν έντονες αμφισβητήσεις για την επίσημη εκδοχή των αρχών σχετικά με τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ. Πολιτικοί των Δημοκρατικών τονίζουν ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για το αν ο αστυνομικός βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα τη στιγμή της χρήσης βίας.

Ο Βανς δήλωσε πως διενεργείται έρευνα υπό πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και υποσχέθηκε ότι «αν κάποιος έκανε κάτι αξιόμεμπτο, θα υποστεί τις προβλεπόμενες πειθαρχικές συνέπειες». Ωστόσο, μόλις στις 8 Ιανουαρίου είχε δημόσια δηλώσει ότι ο αστυνομικός «έχει απόλυτη ασυλία».

Δικαστικές εξελίξεις

Η πολιτεία της Μινεσότα έχει ήδη προσφύγει στη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη ζητώντας τη διακοπή της επιχείρησης της ICE, με την ακροαματική διαδικασία να αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα.

Φωτογραφία 5χρονου: Courtesy of Columbia Heights Public Schools

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.