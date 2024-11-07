Ο τυφώνας Ραφαέλ έφτασε στις νοτιοδυτικές ακτές της Κούβας, συνοδευόμενος από καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους ταχύτητας έως και 185 χλμ/ώρα.

Ο Ραφαέλ «αναμένεται να φέρει απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες, καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες σε τμήματα της δυτικής Κούβας», προειδοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Οπως συνέβη και με τον τυφώνα Οσκαρ πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε, προκαλώντας μπλακ άουτ και νέο χάος στην ήδη πληγείσα χώρα.

Cuba's national electrical grid collapsed as Hurricane Rafael slammed into the island's southwest shore, packing gusty winds and wreaking havoc on the already crisis-stricken country https://t.co/cd3vL9n9dq pic.twitter.com/b01RcQdm3P — Reuters (@Reuters) November 7, 2024

Το απόγευμα της Τετάρτης, τεράστια κύματα έπληξαν τις ακτές της Αβάνας, δρόμοι πλημμύρισαν στο ιστορικό κέτρο της πόλης και θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης ήταν σκοτεινό και έρημο.

Νωρίτερα, ο τυφώνας έπληξε τον Κόλπο του Μεξικού κοντά στο βόρειο Μεξικό και το νότιο Τέξας, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.