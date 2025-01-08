Δεκατρία μέλη των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της Κούβας (FAR) αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών χθες Τρίτη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη έγινε στη Μελόνες, 730 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας, και οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση 1.200 και πλέον κατοίκων από την περιοχή, ανέφερε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Εννιά στρατιώτες, δύο υπαξιωματικοί και δυο αξιωματικοί κηρύχθηκαν «αγνοούμενοι», κατά την ανακοίνωση. Η έκρηξη έγινε σε κτίριο όπου αποθηκεύονταν «παλιά πυρομαχικά».

Η αιτία της έκρηξης δεν διευκρινίστηκε. Σύμφωνα με κουβανικά ΜΜΕ, πιθανόν οφειλόταν σε πυρκαγιά.

