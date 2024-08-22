Περίπου 500.000 δέντρα κόπηκαν για να χτιστεί το μέγα-εργοστάσιο της Tesla κοντά στο Βερολίνο, όπως αποκάλυψαν δορυφορικές εικόνες.

Σύμφωνα με την εταιρεία περιβαλλοντικών πληροφοριών Kayrros που ανέλυσε τις εικόνες, 813 στρέμματα δάσους κόπηκαν την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2023 στην τοποθεσία που χτίστηκε το εργοστάσιο.

Ο Antoine Halff, επικεφαλής αναλυτής στο Kayrros, δήλωσε ότι τα χαμένα δέντρα ισοδυναμούσαν με περίπου 13.000 τόνους CO2, την ετήσια ποσότητα που εκπέμπουν 2.800 αυτοκίνητα μέσης μηχανής εσωτερικής καύσης στις ΗΠΑ.

«Έτσι, αυτό είναι ένα κλάσμα του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παράγει και πουλά η Tesla κάθε τρίμηνο» είπε χαρακτηριστικά.

Από τον Μάιο, ακτιβιστές για το κλίμα διαμαρτύρονται έντονα κατά της σχεδιαζόμενης επέκτασης των εγκαταστάσεων της Tesla στην περιοχή, κατασκηνώνοντας μέσα στο δάσος, στήνοντας δεντρόσπιτα.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πυλώνα ηλεκτρικής ενέργειας και διέκοψαν την παραγωγή του εργοστασίου για λίγες ημέρες.

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της Tesla, έχει επικρίνει την τοπική αστυνομία επειδή επιτρέπει τις κινητοποιήσεις από τους «αριστερούς διαδηλωτές».

Σύμφωνα με την Tesla, «το Gigafactory Berlin-Brandenburg είναι η πρώτη τοποθεσία παραγωγής της Tesla στην Ευρώπη και η πιο προηγμένη, βιώσιμη και αποδοτική εγκατάσταση έως τώρα, που κατασκευάζει εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα Model Y και εκατομμύρια στοιχεία μπαταριών».

