Το Ιράν ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας κοινή ναυτική άσκηση με τη Ρωσία και την Κίνα στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, λίγες ημέρες αφότου ο ανώτατος ηγέτης του απέρριψε την προσφορά του προέδρου των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις.



Οι αναλυτές θεωρούν την άσκηση ως σαφές μήνυμα για τους αυξανόμενους στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ του Ιράν, της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς επιδιώκουν να αντισταθμίσουν την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Κόλπος του Ομάν, όπου διεξάγονται οι ασκήσεις, χρησιμεύει ως κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.



Η άσκηση Συνδυασμένης Ναυτιλιακής Ζώνης Ασφαλείας στοχεύει στη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών εθνών, ενώ παράλληλα συμμετέχουν παρατηρητές από πολλές άλλες χώρες, αναφέρει η Jerusalem Post.



Ο Αναπληρωτής Διοικητής Επιχειρήσεων του Ναυτικού του Ιράν, ναύαρχος Μουσταφά Τατζαλντίνι, περιέγραψε ως πρωταρχικό στόχο της άσκησης ως την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας και την εξασφάλιση μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών. «Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της άσκησης είναι η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό και η ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας μεταξύ του ιρανικού, κινεζικού και ρωσικού ναυτικού», δήλωσε ο Τατζαλντίνι, σύμφωνα με τους Tehran Times.



Σημείωσε περαιτέρω την ευρύτερη περιφερειακή σημασία, επισημαίνοντας κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδούς όπως τα στενά του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη συλλογική ασφάλεια και προσκαλέσαμε τα έθνη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και τις περιφερειακές χώρες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δήλωσε από πλευράς του ότι η άσκηση περιλαμβάνει ασκήσεις σε θαλάσσιους στόχους, έλεγχο ζημιών και κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η άσκηση περιλαμβάνει 15 πολεμικά πλοία, πλοία υποστήριξης και ελικόπτερα.



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι παρατηρητές από το Πακιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράκ, το Καζακστάν, το Ομάν, το Κατάρ, τη Νότια Αφρική, τη Σρι Λάνκα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν παρόντες στο Τσαμπαχάρ, το βασικό λιμάνι του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, για τις ασκήσεις.

Οι σκέψεις του Τραμπ για την κοινή άσκηση

Όταν ρωτήθηκε για τα γυμνάσια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες, λέγοντας στο Fox News από το Air Force One: «Είμαστε πιο δυνατοί από όλους αυτούς. Έχουμε περισσότερη δύναμη από όλους αυτούς».



Η άσκηση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων, μετά την απόρριψη από το Ιράν των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σηματοδοτώντας ένας παρατεταμένο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, ο 5ος στόλος των ΗΠΑ, με έδρα το Μπαχρέιν, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια.

