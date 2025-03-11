ΗΠΑ: Κόβεται πρόγραμμα 1 δισ. δολαρίων για σχολικά γεύματα - Πλήγμα για τοπικούς παραγωγούς 40 πολιτειών

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ διέκοψε δύο προγράμματα που έδιναν σε σχολεία και τράπεζες τροφίμων χρήματα για να αγοράζουν αγαθά από τοπικά αγροκτήματα και κτηνοτρόφους, μειώνοντας έτσι κατά περίπου 1 δισ. δολάρια τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Περίπου 660 εκατομμύρια δολάρια στα οποία υπολόγιζαν τα σχολεία και οι δομές παιδικής μέριμνας για την αγορά τροφίμων από κοντινά αγροκτήματα μέσω του προγράμματος Local Food for Schools Cooperative Agreement Program το 2025 έχουν ακυρωθεί, αναφέρει το Politico.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν την Παρασκευή για την απόφαση του αυτή να τερματίσει το πρόγραμμα για φέτος. Σημειώνεται πως περισσότερες από 40 πολιτείες είχαν υπογράψει για το πρόγραμμα αυτό τα προηγούμενα χρόνια.

Εκπρόσωπος του υπουργείο Γεωργίας ανέφερε πως: «Τα προγράμματα αυτά, που δημιουργήθηκαν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν υλοποιούν πλέον τους στόχους του οργανισμού».

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επέκτεινε τις δαπάνες και για τα δύο αυτά προγράμματα που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία δεν θα βασιζόταν μόνο στις μεγάλες εταιρείες τροφίμων.

Η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τα προγράμματα έρχεται καθώς οι υπεύθυνοι για την διατροφή στα σχολεία γίνονται όλο και πιο ανήσυχοι για τη χρηματοδότηση υγιεινών τροφίμων.

Καθώς το κόστος των τροφίμων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε τράπεζες τροφίμων και άλλες οργανώσεις σίτισης για να συμπληρώσουν τους αυξημένους λογαριασμούς τους για ψώνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μάρα Χάλεϊ εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση του Τραμπ, λέγοντας πως η πολιτεία της θα χάσει 12 εκατομμύρια δολάρια που σχεδίαζε να μοιράσει στις σχολικές περιφέρειες. «Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ δήλωσαν ότι η σίτιση των παιδιών και η υποστήριξη των τοπικών αγροτών δεν αποτελούν πλέον "προτεραιότητα". Αυτή είναι η τελευταία τρομερή περικοπή με πραγματικό αντίκτυπο στις οικογένειες σε ολόκληρη τη Μασαχουσέτη», τόνισε η κυβερνήτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.