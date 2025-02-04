Μίνι σύνοδος κορυφής Βρετανίας - ΕΕ τον Μάιο στο Λονδίνο

Επιδιώκοντας αναπροσδιορισμό των σχέσεων της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί στις 19 Μαΐου τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρώτη μετά το Brexit μίνι σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Η πρώτη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η ευκαιρία για πρόοδο σε τομείς που θα φέρουν συγκεκριμένα οφέλη στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ.

«Θα είναι η πρώτη από τις τακτικές συναντήσεις κορυφής με στόχο την πρόοδο της συνεργασίας» ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Κιρ Στάρμερ βρέθηκε χθες στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με θέμα την άμυνα. Επρόκειτο για την πρώτη συμμετοχή Βρετανού πρωθυπουργού σε άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Brexit εδώ και πέντε χρόνια.

Από την ανάληψη της πρωθυπουργίας τον Ιούλιο, ο Κιρ Στάρμερ έχει διατυπώσει την πρόθεση για επανεκκίνηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από χρόνια έντασης τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησης των Τόρις.

Πάντως, το Λονδίνο δεν έχει την πρόθεση επιστροφής στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση και την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να διαπραγματευθεί μία καλύτερη εμπορική συμφωνία στο πλαίσιο της προγραμματισμένης για το 2026 αναθεώρησης της τρέχουσας συμφωνίας συνεργασίας και ενός νέου συμφώνου άμυνας και ασφάλειας.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκει πρόγραμμα κινητικότητας των νέων κάτω των 30 ετών ανάμεσα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η βρετανική κυβέρνηση έχει απορρίψει την πρόταση αυτή φοβούμενη οτιδήποτε θα μπορούσε να παραπέμπει σε επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.