Ο Ουκρανός πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα τόνισε μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο στο Βερολίνο χθες Πέμπτη ότι η θέση του Κιέβου σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα έγινε πιο δυσμενής εξαιτίας της προσέγγισης του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δηλώσεις που έγιναν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του θέτουν υπό αμφισβήτηση τον τελικό στόχο των διαπραγματεύσεων και τη διευθέτηση που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ», έκρινε ο κ. Κουλέμπα.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία την 20ή Ιανουαρίου, δηλώνει πως πρόθεσή του είναι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο συζήτησε τηλεφωνικά προχθές Τετάρτη.

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε παράλληλα στις Βρυξέλλες ότι η επιδίωξη του Κιέβου να ενταχθεί στο NATO δεν είναι «ρεαλιστική», ούτε ο στόχος να ανακτήσει τα εδάφη που απώλεσε η Ουκρανία μετά το 2014, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

Ακόμη, ο κ. Χέγκσεθ απέκλεισε την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων, ή νατοϊκής αποστολής, για την επίβλεψη της τήρησης ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Μοιάζει σαν αυτές οι δυο καίριες θέσεις να εγκαταλείφθηκαν προτού καν να φτάσουμε στο σημείο του παζαριού και της διαπραγμάτευσης», είπε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας από το 2020 ως τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο ευρέος ανασχηματισμού της κυβέρνησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα ο Πούτιν ξέρει πως δεν χρειάζεται να δώσει τίποτε γι’ αυτά, διότι του χαρίστηκαν ήδη».

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, οι μοχλοί που απομένουν πλέον είναι οι κυρώσεις, οι πόροι της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί και οι πρώτες ύλες για τις οποίες έχει εκφράσει ενδιαφέρον ο κ. Τραμπ.

Μολαταύτα, σημείωσε ο κ. Κουλέμπα, η Ουκρανία δεν θα παραδοθεί. Είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο τουλάχιστον ως το καλοκαίρι, χάρη στα όπλα και τα πυρομαχικά που της παραδίδονται από συμμάχους τους -ιδίως εκείνα που της υποσχέθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ-, αλλά κι αυτά που είναι σε θέση να παράγει η ίδια.

«Πιστέψτε με, η Ουκρανία είχε υποτιμηθεί και συνεχίζει να υποτιμάται. Με όλα τα προβλήματά μας και τα δεινά που υπομένουμε, ο Τραμπ υποτιμά τις δυνατότητες και την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

