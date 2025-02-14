Η Χαμάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Παρασκευή στις αρχές του Ισραήλ τα ονόματα των τριών ομήρων που πρόκειται να απελευθερώσει αύριο, Σάββατο, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, αφού οι απειλές που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές προκάλεσαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από πολλές ημέρες αβεβαιότητας, η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να σεβαστεί το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό προβλέπεται από τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, την έκτη από τις 19 Ιανουαρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Extra News, που πρόσκειται στην αιγυπτιακή κυβέρνηση, χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ «ξεπεράστηκαν τα εμπόδια» που έθεταν σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Η συμφωνία «προβλέπει ξεκάθαρα ότι τρεις ζωντανοί όμηροι θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι το Σάββατο από τους τρομοκράτες της Χαμάς», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Νταβίντ Μενσέρ εκπρόσωπος της ισραηλινή κυβέρνησης.

«Έχουμε συγκεντρώσει δυνάμεις στο εσωτερικό και γύρω από τη Γάζα, οπότε αν αυτοί οι τρεις δεν αφεθούν ελεύθεροι ως το μεσημέρι του Σαββάτου, η εκεχειρία θα τερματιστεί», προειδοποίησε.

Η Χαμάς απειλούσε να μην προχωρήσει στην απελευθέρωση άλλων ομήρων, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία, κυρίως εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, οι μεσολαβητές κατάφεραν να λάβουν από το Ισραήλ «την υπόσχεση ότι θα εφαρμόσει τους όρους του ανθρωπιστικού πρωτοκόλλου», επιτρέποντας την είσοδο στη Γάζα προκατασκευασμένων σπιτιών, σκηνών, καυσίμων, βαρέων μηχανημάτων, φαρμάκων και υλικών για την ανοικοδόμηση των νοσοκομείων.

Από τις 19 Ιανουαρίου έχουν αφεθεί ελεύθεροι 16 Ισραηλινοί όμηροι και 765 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές, από τους συνολικά 33 ομήρους και 1.900 κρατούμενους που θα πρέπει να απελευθερωθούν τις 42 ημέρες που διαρκεί η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Όμως η συνέχιση της εκεχειρίας παραμένει αβέβαιη, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Μαρτίου, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Στη διάρκεια της δεύτερης φάσης προβλέπεται να απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, ενώ η τρίτη φάση θα αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι για το έργο αυτό απαιτούνται περισσότερα από 53 δισ. δολάρια.

Δίπλα από τα κατεστραμμένα κτίρια, ανάμεσα σε ερείπια και λίμνες βρόμικου νερού, οι κάτοικοι θέλουν να πιστέψουν ότι θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

«Ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει και πάλι γιατί δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε ο Άμπντελ Νάσερ Αμπού αλ Ομράιν.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν ήδη επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να βρουν τα σπίτια τους να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Για τον αλ Ομράιν «η Γάζα έχει γίνει μια ανυπόφορη κόλαση και δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ».

«Το μόνο σχέδιο»

Η τύχη του παλαιστινιακού θύλακα παραμένει άγνωστη μετά και την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του σχεδίου του να θέσει τη Γάζα υπό αμερικανικό έλεγχο και να την κάνει «την Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής», αφού όμως εκδιωχθούν από εκεί οι Παλαιστίνιοι.

Ο Τραμπ απείλησε την Αίγυπτο και την Ιορδανία με αντίποινα, αν δεν δεχθούν τα 2,4 εκατ. κατοίκους της Γάζας που θα εκτοπιστούν, με βάση το σχέδιό του το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ είναι ανοικτές στις προτάσεις των αραβικών χωρών για τη Γάζα.

«Προς το παρόν το μόνο σχέδιο - το οποίο δεν τους αρέσει--, αλλά το μόνο σχέδιο, είναι αυτό του Τραμπ. Οπότε, αν έχουν ένα καλύτερο, έχει έρθει η ώρα να το παρουσιάσουν», τόνισε.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουν ένα πολύ καλό σχέδιο να παρουσιάσουν στον πρόεδρο», πρόσθεσε ο Ρούμπιο στη ραδιοφωνική εκπομπή δύο συντηρητικών παρουσιαστών.

Ο Αμερικανός υπουργός ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει περιοδεία στη Μέση Ανατολή και δηλώνει ότι ελπίζει να μπορέσει να συζητήσει τις ιδέες αυτές κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και το Ισραήλ, έπειτα από τις συνομιλίες που είχε με αξιωματούχους της Αιγύπτου και της Ιορδανίας στην Ουάσινγκτον.

«Όλες αυτές οι χώρες δηλώνουν σε ποιο βαθμό ανησυχούν για τους Παλαιστίνιους, αλλά καμία από αυτές δεν θέλει να τους δεχθεί. Καμία από αυτές δεν έχει κάνει κάτι για τη Γάζα από αυτή την άποψη», εκτίμησε ο Ρούμπιο.

Στην Ιορδανία ζουν ήδη περισσότερα από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους 11 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας είναι παλαιστινιακής καταγωγής.

Η Αίγυπτος πρόκειται να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής των αραβικών χωρών αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο και ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα παρουσιάσει ένα «συνολικό όραμα» για την ανοικοδόμηση της Γάζας με τρόπο που θα εγγυάται ότι οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στη γη τους.

Η αιγυπτιακή πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας δύναμης ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και τη διαχείριση του θύλακα από τους Παλαιστίνιους, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

