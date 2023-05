Καζάνι που βράζει το Κόσοβο: Επεισόδια στην πόλη Ζβέτσαν - Δύο τραυματίες από πυρά πυροβόλου όπλου - Βίντεο

Η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και στις δύο πλευρές

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει το Κόσοβο. Κλιμακώνεται η ένταση στο βόρειο Κόσοβο, καθώς στην πόλη Ζβέτσαν σημειώθηκε συμπλοκή της μονάδας καταστολής διαδηλώσεων της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης- KFOR με Σέρβους διαδηλωτές. Οι άντρες της KFOR προσπάθησαν να απεγκλωβίζουν θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου που βρέθηκε υπό τον κλοιό διαδηλωτών μπροστά από το δημαρχείο της πόλης και επήλθε η σύγκρουση. Η KFOR έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου. Οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα ενώ πυρπόλησαν και όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου.

🚨#BREAKING: Gunfire is heard in northern #Kosovo, where clashes have broken out between the Albanian special forces ROSU and the local population. pic.twitter.com/Lhz26WVHJD — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 29, 2023



Η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και στις δύο πλευρές. Ο ΓΓ του υπουργείου Άμυνας της Σερβίας Νέμανια Στάροβιτς δήλωσε στην RTS ότι δύο διαδηλωτές φέρουν τραύματα από βλήματα πυροβόλου όπλου. Ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο Στάροβιτς.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug ανακοίνωσε ότι ένας δημοσιογράφος του τραυματίστηκε όταν έπεσε στα πόδια του μία χειροβομβίδα κρότου.

⭕️ Clashes between the Albanian special forces and the Serbs in the city of Zvecan in northern #Kosovo. The situation is very very tense

#Serbia pic.twitter.com/0n5SMYzaDr — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) May 29, 2023

Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης Ζβέτσαν και ηρέμησε η κατάσταση ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, η ένταση παραμένει και ο κόσμος ανησυχεί για τις εξελίξεις. Στις άλλες τρεις πόλεις του βορείου Κοσόβου όπου σήμερα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

Footage of wounded @NATO_KFOR soldiers following clashes w/ Belgrade-controlled gangs.



QUINT fails to realize its appeasement strategy towards @AVucic not only aids his destabilization agenda in northern Kosovo, but also imperils the lives of their troops.pic.twitter.com/u67WvLN2vT — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) May 29, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

