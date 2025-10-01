Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δεν θα συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, λόγω προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του που οφείλεται σε επιδεινωμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίτσο είχε δεχθεί τέσσερις πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα το 2024, γεγονός που τον οδήγησε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και σε χειρουργική επέμβαση. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επέστρεψε στα καθήκοντά του λίγους μήνες μετά το περιστατικό.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Dennik N ανέφερε ότι ο Φίτσο παρέστη σε πρωινή συνεδρίαση της κυβέρνησης, ωστόσο έχει ακυρώσει και άλλες δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συναντώνται στην Κοπεγχάγη αναμένεται να εξετάσουν προτάσεις για ένα «τείχος κατά drones» και ζητήματα που αφορούν την άμυνα, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει εκφραστεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, διατηρώντας στενές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία η Σλοβακία προμηθεύεται ενέργεια.

Πρόσφατα, ο Φίτσο δήλωσε ότι η Μπρατισλάβα δεν μπορεί να στηρίξει επιπλέον κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, εάν δεν υπάρξουν προτάσεις για την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

