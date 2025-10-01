Ο Μακρόν επικροτεί την έρευνα για το δεξαμενόπλοιο που έχει αγκυροβολήσει στα γαλλικά παράλια

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σύμφωνος με τη διεξαγωγή έρευνας από τις γαλλικές αρχές για πιθανές παραβιάσεις του δεξαμενόπλοιου Boracay, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο».

Το πλοίο Boracay παραμένει αγκυροβολημένο κοντά στη Σεν Ναζέρ, ενώ οι γαλλικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Ο εισαγγελέας της Μπρεστ ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε επειδή το πλήρωμα δεν παρουσίασε αποδεικτικά για την εθνικότητα του πλοίου και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές εντολές, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Μακρόν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δανία, αποκάλυψε πως ο «σκιώδης στόλος» που εμπλέκεται στη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου αποτελείται από 600 έως 1.000 πλοία.

Τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια συνήθως διαθέτουν αδιαφανή ιδιοκτησία και ασφάλιση, ενώ πολλά από αυτά έχουν ηλικία άνω των 20 ετών.

Το Boracay περιλαμβάνεται στη λίστα των πλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Νωρίτερα φέτος, το πλοίο είχε συλληφθεί από τις αρχές της Εσθονίας επειδή έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία.

Σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, το Boracay απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου. Διέσχισε τη Βαλτική Θάλασσα, πέρασε από τη Δανία και εισήλθε στη Βόρεια Θάλασσα, συνεχίζοντας δυτικά μέσω της Μάγχης.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο, κατασκευής 2007, παρακολουθούνταν από γαλλικό πολεμικό πλοίο αφού έκανε στροφή στο βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, πριν αλλάξει πορεία προς τις γαλλικές ακτές.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, ο εισαγγελέας Μπρεστ και άλλες ναυτικές αρχές δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο πλοίο. Ωστόσο, τόνισε ότι ο ρωσικός στρατός ενίοτε χρειάζεται να αποκαθιστά την τάξη όταν ξένες χώρες προβαίνουν σε «προκλητικές ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

