Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Φίτσο συναντήθηκε με τον Πούτιν αψηφώντας τις επικρίσεις της ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε χθες Παρασκευή την επιθυμία του η χώρα του να αναπτύξει «ρεαλιστικές» σχέσεις με τη Ρωσία, κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και αφού παρέστη στη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία με αφορμή την 80η επέτειο από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Φίτσο, γνωστός για τις φιλορωσικές απόψεις του, δήλωσε στον Πούτιν ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» να αποδεχθεί την πρόσκληση του Κρεμλίνου να παραστεί στους εορτασμούς στη Μόσχα για το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

«Αντιθέτως, ήταν τιμή να δεχθώ αυτή την πρόσκληση, την οποία αποδέχθηκα με χαρά», τόνισε στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο η οποία μεταδόθηκε από την κρατική ρωσική τηλεόραση.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είχε ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην συμμετάσχουν στους εορτασμούς για την 9η Μαΐου στη Μόσχα και ο Φίτσο ήταν ο μόνος που το έπραξε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έφτασε στη Μόσχα έπειτα από ένα περιπετειώδες ταξίδι, καθώς οι χώρες μέλη της ΕΕ απαγόρευσαν τη διέλευση του αεροσκάφους που τον μετέφερε από τον εναέριο χώρο τους. Ο Φίτσο σχολίασε: «Ας θεωρήσουμε παιδιάστικο αστείο όλα τα τεχνικά προβλήματα που δημιούργησαν οι συνάδελφοί μας της ΕΕ».

«Ως επικεφαλής κυβέρνησης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι προς το συμφέρον μου να έχω ρεαλιστικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία», επεσήμανε ο Φίτσο μιλώντας στον Πούτιν, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι είναι αντίθετος στη δημιουργία ενός νέου «σιδηρού παραπετάσματος» και δεσμεύθηκε «να κάνει τα πάντα ώστε να μπορέσουμε να σφίξουμε τα χέρια δια μέσου ενός παραπετάσματος».

Ο Φίτσο δήλωσε επίσης ότι η χώρα του θα ασκήσει βέτο στο σχέδιο των Βρυξελλών να αποδεσμευτεί η ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο, στην περίπτωση που χρειάζεται ομοφωνία για την υιοθέτησή του.

Από την πλευρά του ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Φίτσο ότι θα κάνει «ό,τι» μπορεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Σλοβακία, οι οποίες, όπως επεσήμανε, «πάγωσαν» λόγω της πίεσης της Δύσης. «Πάντα είχαμε φιλικές σχέσεις με τη Σλοβακία», τόνισε.

Όπως ο γείτονας και σύμμαχός του πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, έτσι και ο Φίτσο έχει επικρίνει επανειλημμένα την ΕΕ για τον τρόπο που χειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και την απομόνωση που έχουν επιβάλει οι Βρυξέλλες στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

