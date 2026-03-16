Κοντά σε εμπορική συμφωνία ΕΕ και Αυστραλία - Ταξιδεύει για τις υπογραφές η Φον ντερ Λάιεν

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πολλά χρόνια, πριν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ευοδοθούν

Φον ντερ Λάιεν

Πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μίας εμπορικής συμφωνίας, με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές, βρίσκονται Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πολλά χρόνια, αλλά φαίνεται πως πλέον οι συνθήκες ωρίμασαν, λόγω και των παγκόσμιων εξελίξεων, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μία συμφωνία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg και το διεθνές πρακτορείο Reuters, το αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να ταξιδέψει στην Αυστραλία, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Αυστραλία εμπορική συμφωνία
