Η στιγμή που ιρανικό drone κτυπά το ξενοδοχείο al Rhaseed στη Βαγδάτη - Δείτε βίντεο

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαμένουν μέλη διπλωματικών αποστολών

Τη στιγμή που ένα ιρανικό drone κτυπά το ξενοδοχείο al Rhaseed στην πράσινη ζώνη, στη Βαγδάτη κατέγραψε κάμερα κατοίκου της περιοχής.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαμένουν μέλη διπλωματικών αποστολών -και της Ευρώπης-, δημοσιογράφοι και άλλα σημαντικά πρόσωπα.

Το drone έπληξε το ξενοδοχείο στα ανώτερα διαμερίσματά του, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή αν πρόκειται για λάθος χειρισμό.

Δείτε το βίντεο: 

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Βαγδάτη Ιράν
