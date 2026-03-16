Η στιγμή που ιρανικό drone κτυπά το ξενοδοχείο al Rhaseed στη Βαγδάτη - Δείτε βίντεο

Τη στιγμή που ένα ιρανικό drone κτυπά το ξενοδοχείο al Rhaseed στην πράσινη ζώνη, στη Βαγδάτη κατέγραψε κάμερα κατοίκου της περιοχής.
Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαμένουν μέλη διπλωματικών αποστολών -και της Ευρώπης-, δημοσιογράφοι και άλλα σημαντικά πρόσωπα.
Το drone έπληξε το ξενοδοχείο στα ανώτερα διαμερίσματά του, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή αν πρόκειται για λάθος χειρισμό.
Πηγή: skai.gr
