Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μεταβαίνει αύριο στο Παρίσι στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη Γαλλία, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πέραν των διμερών σχέσεων, θα συζητηθούν οι τρέχουσες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής ασφάλειας, του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν, μεταξύ άλλων, ότι ο Χακάν Φιντάν θα θέσει στον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών τον «κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού στη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης», καθώς και τις προσδοκίες της Τουρκίας για άρση των «τεχνητών εμποδίων», όπως αναφέρεται, στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ και για την ανάληψη σαφών και ουσιαστικών μέτρων από την Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

