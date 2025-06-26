Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλουν μια γρήγορη εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος να έχει η Ουάσινγκτον καλύτερους όρους ή να κλιμακώσουν τη μάχη με την ελπίδα για κάτι καλύτερο.

Μια γρήγορη συμφωνία μοιάζει να είναι η επιλογή που προτιμούν οι περισσότεροι, λένε αξιωματούχοι και διπλωμάτες, καθώς η ΕΕ μπορεί στη συνέχεια να επιδιώξει να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς τάσεις με κάποια δικά της εξισορροπητικά μέτρα.

Η Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες για λογαριασμό της ΕΕ, θα ρωτήσει τους ηγέτες των 27 χωρών μελών της που θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες, πώς θέλουν να απαντήσουν στην προθεσμία της 9ης Ιουλίου, την οποία έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία και η οποία απέχει πλέον λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο ευρωπαϊκός συνασπισμός έχει δηλώσει πως καταβάλλει προσπάθειες για μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, όμως καθώς η Ουάσινγκτον φαίνεται έτοιμη να επιμείνει σε γενικούς δασμούς 10% στα περισσότερα αγαθά της ΕΕ και απειλεί με υψηλότερα ποσοστά, διπλωμάτες της ΕΕ λένε πως αυξανόμενος αριθμός χωρών της ΕΕ θέλουν τώρα μια γρήγορη διευθέτηση.

«Είναι ... προς το συμφέρον όλων να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η εμπορική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε προχθές, Τρίτη, στο κοινοβούλιο ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Ξέρω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με μεγάλη προσοχή σχετικά μ' αυτό και έχει την πλήρη υποστήριξή μας. Ελπίζω ότι θα φθάσουμε σε μια λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις αρχές Ιουλίου», δήλωσε ο Μερτς.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει ήδη αμερικανικούς δασμούς 50% στις εισαγωγές του χάλυβα και του αλουμινίου της και 25% για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, παράλληλα με δασμούς 10% στα περισσότερα άλλα προϊόντα της, τους οποίους ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι μπορεί να αυξηθούν στο 50%, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει μια εμπορική συμφωνία μόνο με τη Βρετανία, με το γενικό δασμό 10% να εξακολουθεί να ισχύει. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε πως το ποσοστό αυτό δεν θα μειωθεί για οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο. Είκοσι τρεις από τους ηγέτες θα πάνε στις Βρυξέλλες κατ' ευθείαν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Το Ρόιτερς εκτιμά πως λίγοι θα θελήσουν ένας εμπορικός πόλεμος να ακολουθήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε εκεί.

Ουκρανία, άμυνα και η οικονομία, τα θέματα της συνόδου

Στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση, κυρίως τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, την άμυνα της Ευρώπης και την οικονομία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να απευθυνθεί στους ηγέτες της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η Ουκρανία ήταν αποφασιστική στις προσπάθειές της για την εκκίνηση μιας πραγματικής ειρηνευτικής διαδικασίας. Και η ΕΕ θα παραμείνει εξίσου αποφασιστική στη στήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πριν από τη διήμερη συνάντηση.

Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την παράταση των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων περιοριστικών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νωρίτερα αυτό το μήνα ένα 18ο πακέτο κυρώσεων με πρόσθετα μέτρα εναντίον του ενεργειακού και του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας.

Ενώ οι περισσότερες χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν σταθερά το Κίεβο, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας και σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται επίσης να συζητήσουν τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, τον πόλεμο στη Γάζα και τις σχέσεις του ευρωπαϊκού συνασπισμού με το Ισραήλ.

«Καλώ όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό για το διθενές δίκαιο και την πυρηνική ασφάλεια, δήλωσε ο Κόστα.

«Η διπλωματία παραμένει ο μοναδικός τρόπος για να έρθουν η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Υπερβολικά πολλοί άμαχοι θα είναι και πάλι τα θύματα μιας περαιτέρω κλιμάκωσης».

Άλλα θέματα στην ατζέντα των ηγετών περιλαμβάνουν την αύξηση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ μέσα στα επόμενα χρόνια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο στόχος είναι «να οικοδομήσουμε μια πιο ανταγωνιστική, ασφαλέστερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη για τους πολίτες», υπογράμμισε ο Κόστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

