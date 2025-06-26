Η Co-op θα σταματήσει να πουλάει καρότα από το Ισραήλ και βότκα από τη Ρωσία, καθώς η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων διακόπτει τους δεσμούς της με προμηθευτές σε χώρες με «διεθνώς αναγνωρισμένες» παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Η εταιρεία διακόπτει τις συναλλαγές της με προμηθευτές σε 17 χώρες που κατηγορούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο όμιλος που ανήκει στα μέλη του, ο οποίος λειτουργεί περισσότερα από 2.300 καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων στη Βρετανία, ανέφερε την Τρίτη ότι θα αφαιρέσει μια σειρά προϊόντων από τα ράφια από αυτόν τον μήνα, αφού τα μέλη του απαίτησαν από τον Co-op να κάνει ό,τι μπορεί για να «υποστηρίξει και να οικοδομήσει την ειρήνη».

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ben & Jerry's

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά μεγάλων εταιρειών - από την Goldman Sachs και τη Citigroup μέχρι τη Walt Disney και τη McDonald's - που έχουν αμβλύνει ή καταργήσει τις πολιτικές τους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη.

Ωστόσο, υπήρξαν μερικές εξαιρέσεις, όπως η Microsoft, η Apple και η Costco, οι οποίες υπερασπίστηκαν και διατήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Τον περασμένο μήνα, η μάρκα παγωτού Ben & Jerry's, γνωστή για τον ακτιβισμό της, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία.

Πηγή: skai.gr

