Σε έναν ανοιχτό χώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ θα μετατραπεί το St James’s Park του Λονδίνου, καθώς εκεί θα στηθεί το πρώτο εθνικό μνημείο προς τιμήν της εκλιπούσης Βασίλισσας που σφράγισε τη ζωή των Βρετανών.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα συμπέσουν με τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Ελισάβετ, στις 21 Απριλίου 2026.

Το έργο ανατέθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners του παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ, σε συνεργασία με τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Yinka Shonibare και τον διάσημο αρχιτέκτονα τοπίου Michel Desvigne.

Όπως αναφέρουν οι αρχιτέκτονες του μεγάλου έργου «το μνημείο θα τιμά τη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ μέσα από μια εποχή μεγάλων αλλαγών, εξισορροπώντας την παράδοση με τον μοντερνισμό, το δημόσιο καθήκον με την ιδιωτική ζωή, το Ηνωμένο Βασίλειο με μια παγκόσμια Κοινοπολιτεία.

Η σχεδιαστική ιδέα καταδεικνύει πώς η βασίλισσα ένωσε αυτές τις δυαδικότητες: δύο πύλες, δύο κήπους, που ενώνονται με μια γέφυρα και ένα ενωτικό μονοπάτι».

Το μνημείο θα εκτείνεται σε περιοχές του αγαπημένου πάρκου της βασίλισσας δίπλα στο διάσημο The Mall, στην Marlborough Gate και στην Bird Cage Walk και ο σχεδιασμός προβλέπει κήπους αφιερωμένους στην Κοινοπολιτεία και τις κοινότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, γλυπτά της Ελισάβετ Β’ και του συζύγου της, Πρίγκιπα Φίλιππου (αρκετά έφιππα λόγω του κοινού τους πάθους για την ιππασία), μια νέα πύλη που θα ονομαστεί «Πρίγκιπας Φίλιππος» και μία νέα γέφυρα με χυτό γυάλινο κιγκλίδωμα, που θα παραπέμπει στη νυφική τιάρα της Βασίλισσας Ελισάβετ (θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα «Μπλε Γέφυρα»).

Δείτε φωτογραφίες:

Η Ελισάβετ Β΄ ανήλθε στον θρόνο το 1952, βασίλευσε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία (μετά τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ της Γαλλίας), και η μακροβιότερη γυναίκα - αρχηγός κράτους.

Η βασίλισσα απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών, στο αγαπημένο της Κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.