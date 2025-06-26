Ο Κιμ Γιονγκ-Ουν είναι περισσότερο γνωστός για την επίβλεψη εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων και πολιτικών εκκαθαρίσεων. Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας άλλαξε ρυθμό, πραγματοποιώντας οικογενειακή επίσκεψη σε νέο παραθαλάσσιο θέρετρο – προπομπό μιας τουριστικής καμπάνιας που ίσως στο μέλλον περιλαμβάνει και ξένους επισκέπτες.

Ο Κιμ, που εγκατέλειψε την καθιερωμένη μαοϊκή στολή του για ένα σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, παρουσία που ταίριαζε με τη χρυσή άμμο της περιοχής, χαρακτήρισε το θέρετρο Wonsan Kalma «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χρονιάς», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Συνοδευόμενος από την κόρη του –και θεωρούμενη διάδοχο– Κιμ Τζου-Αε, καθώς και τη σύζυγό του Ρι Σολ-Τζου, ο Κιμ χαλάρωσε δίπλα στην πισίνα, με τσιγάρα, ένα δροσερό ρόφημα και μια πετσέτα δίπλα του, ενώ παρακολουθούσε λουόμενους να κατεβαίνουν από νεροτσουλήθρες.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Κιμ και η κόρη του, που φέρεται να είναι ένα από τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Ρι Σολ-Τζου, φωτογραφήθηκαν επίσης σε παραλία μήκους 4 χιλιομέτρων, περιτριγυρισμένοι από αξιωματούχους, με φόντο ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Μετά από μήνες διεθνούς καταδίκης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ και τη στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη έξοδος σηματοδότησε μια επιστροφή στη χαλαρή κάλυψη της «πρώτης οικογένειας» της χώρας.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας διαθέτει αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες εστίασης, σύμφωνα με το KCNA. Ο Κιμ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το κύμα ευτυχίας που θα γεννήσει το Wonsan Kalma θα ενισχύσει το κύρος του ως παγκόσμιο τουριστικό πολιτιστικό θέρετρο». Οι αρχές στοχεύουν σε 20.000 επισκέπτες ετησίως μετά τα εγκαίνια την 1η Ιουλίου.

Κατά την τελετή έναρξης, όπου έκοψε την κορδέλα, ο Κιμ δήλωσε ότι το έργο έγινε «λαμπρή πραγματικότητα» μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εργασιών και αυξανόμενων κατασκευαστικών δαπανών. Πρόσθεσε ότι θα «διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καθιέρωση της τουριστικής κουλτούρας» της χώρας.

Ωστόσο, όσοι ξένοι ελπίζουν σε βορειοκορεατικές διακοπές στην παραλία μάλλον θα απογοητευτούν. Προς το παρόν, το θέρετρο φαίνεται πως θα παραμείνει προσβάσιμο μόνο για τους ντόπιους, καθώς η χώρα χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς για διεθνείς αφίξεις που τέθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η τακτική τουριστική δραστηριότητα εξακολουθεί να απαγορεύεται ουσιαστικά, αν και Ρώσοι τουρίστες έχουν λάβει άδεια να επισκεφθούν ορισμένες περιοχές με οργανωμένα γκρουπ, ενώ ξένοι δρομείς συμμετείχαν σε μαραθώνιο στην Πιονγιάνγκ τον Απρίλιο.

Η εμφάνιση της οικογένειας Κιμ αναπόφευκτα αναζωπύρωσε τις εικασίες περί διαδοχής. Η Ρι Σολ-Τζου έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση από την Πρωτοχρονιά του 2024, με νοτιοκορεατικά ΜΜΕ να σχολιάζουν ότι κρατούσε μια τσάντα Gucci – πιθανή παραβίαση των κυρώσεων του ΟΗΕ που απαγορεύουν την εξαγωγή ειδών πολυτελείας στη Βόρεια Κορέα.

Η κόρη του Κιμ, περίπου 12 ετών, συνοδεύει τακτικά τον πατέρα της από τα τέλη του 2022, εντείνοντας τις φήμες ότι προετοιμάζεται να γίνει η τέταρτη συνεχόμενη ηγέτιδα της δυναστείας Κιμ – και η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την εξουσία στη χώρα από την ίδρυσή της το 1948.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.