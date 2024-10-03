IDF: Νέο πλήγμα στον Λίβανο με τουλάχιστον 15 νεκρά μέλη της Χεζμπολάχ  

Νέο πλήγμα στον Λίβανο, με τουλάχιστον 15 μέλη της Χεζμπολάχ νεκρά, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός. Το χτύπημα σημειώθηκε σε κτίριο του δήμου Μπιντ Τζμπιλ στον νότιο Λίβανο.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ τις πρωινές ώρες σε νέο ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Αλ Μποσούρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και οχτώ τραυματίστηκαν.

Το πολυώροφο τετράγωνο στη Μπασούρα στέγαζε ένα κέντρο υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, το οποίο ο ισραηλινός στρατός είπε ότι χτυπήθηκε σε επίθεση «ακριβείας».

Η ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ήταν η πρώτη κοντά στο κέντρο της Βηρυτού - λίγα μέτρα μακριά από το κοινοβούλιο του Λιβάνου. Προηγήθηκαν άλλες πέντε αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στο νότιο προάστιο της Νταχίγιε. Ειδικότερα, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν «στοχευμένη» αεροπορική επιδρομή κατά της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βηρυτού.

Μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν πλήγμα ήταν και η Νταχίγιε, συνοικία προπύργιο της Χεζμπολάχ, σημειώθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αναφορές, ακούστηκαν τρεις δυνατές εκρήξεις νότια της Βηρυτού με λίγους καπνούς να γίνονται ορατοί στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό της Συρίας.



Ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα. Χασάν Τζααφάρ Κασίρ φαίνεται πως ήταν ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με αναφορές, ο γαμπρός του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, έπεσε νεκρός από το αεροπορικό χτύπημα της IAF την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του Κασίρ, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Ο γαμπρός του Νασράλα ήταν αδερφός του Μουχαμάντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος «εξουδετερώθηκε» από άλλο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, λίγες ώρες νωρίτερα.

