Η Ουκρανία δείχνει «αξιοσημείωτη δέσμευση» στην πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να αντιστρέψει αποφασιστικά τις «πρόσφατες αρνητικές τάσεις» στην καταπολέμηση της διαφθοράς και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, αναφέρει προσχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιήλθε σε γνώση του Reuters τη Δευτέρα.

Οι μελλοντικές συνθήκες προσχώρησης στην ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας κατά της οπισθοδρόμησης σε δημοκρατικές δεσμεύσεις, αναφέρεται στο προσχέδιο της Κομισιόν.



