Γερμανία: Ανδρόγυνο φυλακίστηκε επειδή έκλεψε 1,9 εκατ. ευρώ από παρκόμετρα

Ένα παντρεμένο ζευγάρι που καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια κάθειρξης ο καθένας για κλοπή περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ από παρκόμετρα.

Το δικαστήριο της πόλης Κέμπτεν στη νότια Γερμανία διέταξε επίσης ότι οι καταδικασθέντες πρέπει να αποζημιώσουν την πόλη για το πλήρες ποσό της ζημίας που προκάλεσε.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Κρίστοφ Σβίμπαχερ δήλωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ανδρόγυνου θα κατασχεθούν μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι ήταν ένας 40χρονος πρώην εργαζόμενος στην πόλη του Κέμπτεν και η 39χρονη σύζυγός του.

Ο εργαζόμενος είχε αναλάβει τη συγκέντρωση των χρημάτων από τα παρκόμετρα του δήμου τα οποία υπεξαιρούσε για περισσότερα από 10 χρόνια. Η σύζυγός του τον βοηθούσε καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Το δικαστήριο τη χαρακτήρισε ως «την ειδικό στα logistics» πίσω από το έγκλημα.

Και οι δύο παραδέχτηκαν τις κατηγορίες και καταδικάστηκαν για περισσότερες από 300 υποθέσεις που χρονολογούνται από το 2020, οι οποίες επέφεραν ζημίες περίπου 1,34 εκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότερες από 500 επιπλέον φερόμενες κλοπές που χρονολογούνται από το 2015 έχουν παραγραφεί και για τις οποίες δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές επιδιώκουν να κατάσχουν και τα έσοδα από αυτές τις υποθέσεις, που ανέρχονται σε σχεδόν 584.000 ευρώ.

Ο άνδρας είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι το ζευγάρι ζούσε μια πολυτελή ζωή αγοράζοντας με τα κλεμμένα χρήματα άλογα, αυτοκίνητα και ακριβά ρούχα.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο δήμος με τις διαδικασίες συγκέντρωσης των χρημάτων από τα παρκόμετρα που είχε καθιερώσει κατέστησε εύκολο στο ζευγάρι να κλέψει τα χρήματα, κάτι που θεωρήθηκε ως ελαφρυντικό κατά τον καθορισμό της ποινής.

Η πόλη έκτοτε έχει αλλάξει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συγκέντρωση των χρημάτων από τα παρκόμετρα.

Πηγή: skai.gr

