Κολομβία: Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν από νάρκες ανταρτών

Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα σε αγροτική περιοχή της νοτιοανατολικής Κολομβίας που είχαν ναρκοθετήσει αντάρτες, οι οποίοι μέχρι πρότινος συμμετείχαν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Η τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή Σαν Χοσέ δελ Γουαβιάρε αποδόθηκε σε άνδρες του Καλαρκά, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) που απορρίπτει την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

Οι στρατιώτες βρέθηκαν το πρωί σε ναρκοθετημένη περιοχή ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν από ενόπλους, σύμφωνα με την ενημέρωση από εκπρόσωπο του κολομβιανού στρατού. Όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), νάρκες κατά προσωπικού είχαν τοποθετηθεί σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τεράστιες φυτείες κόκας και θεωρείται προπύργιο των πρώτων διαφωνούντων που αποσχίστηκαν από τις FARC πριν από δέκα χρόνια.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Πέτρο είχε ανακοινώσει τον τερματισμό των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη συγκεκριμένη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, γνωστή με την ονομασία EMBF (Estado Mayor de los Bloques y Frentes).

