Ένα drone με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπογοτά στην Κολομβία, όπου βρίσκονται επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η πτητική μηχανή εντοπίστηκε την Τετάρτη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη στρατιωτική βάση CATAM, δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο El Dorado της κολομβιανής πρωτεύουσας, εγείροντας ανησυχία για την ασφάλεια ενόψει των προεδρικών εκλογών της 31ης Μαΐου.

Οι αναφορές για το drone «προήλθαν από την εισαγγελία της Κάουκα» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, περιοχή όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και κολομβιανών ανταρτών, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στο AFP.

Πηγή: skai.gr

