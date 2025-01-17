Ένα σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Φλόριντα αποφάσισε σήμερα ότι το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN φέρει ευθύνη για τη συκοφάντηση ενός βετεράνου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος βοήθησε να φύγουν άνθρωποι από το Αφγανιστάν, αφότου ο αμερικανικός στρατός αποσύρθηκε από τη χώρα το 2021.

Οι ένορκοι είπαν ότι το CNN πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα διεξαχθεί και μια δεύτερη δίκη προκειμένου να καθοριστεί εάν θα καταβληθεί και παραδειγματική αποζημίωση.

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε από ένα εξαμελές σώμα ενόρκων, έπειτα από μια δίκη διάρκειας δύο εβδομάδων στο δικαστήριο του Πάναμα Σίτι, στη Φλόριντα.

Ο ενάγων Ζάκαρι Γιανγκ μήνυσε το CNN το 2022 και κατηγόρησε τον ενημερωτικό κολοσσό ότι κατέστρεψε τη φήμη του σε μία ενότητα της εκπομπής “The Lead with Jake Tapper”, στιγματίζοντάς τον ως έναν κερδοσκόπο που εκμεταλλεύτηκε την απόγνωση Αφγανών χρεώνοντάς τους εξωφρενικά ποσά.

Το CNN επέμεινε στο ρεπορτάζ του και αρνήθηκε την κατηγορία περί συκοφαντίας του Γιανγκ, αν και το δίκτυο ανέφερε τον Μάρτιο του 2022 πως λυπόταν που χρησιμοποίησε τον όρο «μαύρη αγορά» για να περιγράψει το έργο του Γιανγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.